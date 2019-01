Daniela Györfi a dat de bani și a-nceput să investească în imobiliare. “O să mai luăm două case”

Daniela Györfi muncește pe brânci pentru a-i oferi fiicei sale nu doar tot ce are nevoie acum, ci și un viitor lipsit de griji. Cântă de câteva ori pe săptămână – și în România, și peste hotare -, iar din concertele susținute a reușit să pună ceva bani deoparte, pe care acum vrea să-i investească în imobiliare.

Am fost la vizionare, pentru a cumpăra două apartamente la ieșirea din Ștefănești. Dar m-am speriat când am văzut cât de greu se ajunge, cât de aglomerat este. O să mai luăm două case, pentru că acestea nu se devalorizează, sunt o investiție bună. Muncim mult ca să avem, pentru că dacă nu muncești, nu câștigi nimic. Am fost și voi fi mai mult pe drumuri. Ne-am întors din America acum o săptămână, dar vom pleca iar în Anglia, Spania și Italia', ne-a mărturisit vedeta de 50 de ani.