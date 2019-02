Săptămână dificilă pentru Andreea Marin. „Am avut o astfel de stare”

Fosta zână a surprizelor are o agendă foarte încărcată, însă încearcă să rezolve absolut tot ce are de făcut. Însă, uneori epuizarea își spune cuvântul. Pe contul său de socializare, Andreea Marin le-a mărturisit fanilor săi că a avut parte de o săptămână dificilă.

„Ca orice om, am și zile când mă simt foarte obosită, vremea închisă are un cuvânt de spus sau munca fără a sta cu ochii pe ceas. Ne simțim cu toții epuizați în astfel de momente și tentați să nu facem mișcare, să ne alintăm starea cu dulciurile care par să ne recupereze energia sau măcar să ne aducă o plăcere. Dar nu e cea mai bună soluție.

În această săptămana, am avut o astfel de stare, muncă și stres, m-a încercat și o răceală, dar a reușit să o țin în frâu. Am înțeles că nu trebuie să forțez făcând mișcare cardio la sală, așa cum obișnuiesc, și am venit doar la pilates, unde instructorul a adaptat antrenamentul stării mele de moment.

Corpul a lucrat, însă, și asta a fost important, creierul a fost oxigenat, iar eu m-am hrănit normal, fără excese, ținând lucrurile sub control, cu moderație. Va sfătuiesc să vă ascultați vocea interioară și să vă adaptați conform nevoilor voastre reale, nu năzuințelor poate exagerate, creând dezechilibru. Aveți nevoie, înainte de orice, de sănătate”, a afirmat Andreea Marin.

Citește și: Libertatea, despre publicitatea mincinoasă din propriul ziar, din presă, de pe TV și de pe internet! Afacerea suplimentelor alimentare care promit că te vindecă de cancer!