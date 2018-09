Teo Trandafir reacționează vehement. „Se anunță (din nou) că am murit” | VIDEO

În luna iunie a acestui an au apărut informații false prin care se anunța că prezentatoarea de televiziune Teo Trandafir ar fi încetat din viață. Vedeta a reacționat imediat. Acum, Teo Trandafir a afirmat, pe contul său de socializare, că au apărut iarăși știri false cu aceeași informație.

Moderatoarea TV a transmis un mesaj foarte clar și a publicat și o înregistrare video pe pagina sa de Facebook.

„Cred ca oamenii care inventează orori în legătură cu alții ar trebui să se gândească la părinții celor despre care scriu. Vă mulțumesc pentru că vă interesați de mine, sunt bine, doar am o rugăminte: dați report tuturor paginilor în care se anunță (din nou) că am murit. Am și eu un suflet și oameni care mă iubesc și care nu merită această tortura periodică!”, a scris prezentatoarea în mediul online.

„Vă asigur că sunt bine și vă mulțumesc foarte mult pentru ajutor”, spune Teo Trandafir într-o înregistrare video.

Teo Trandafir este una dintre cele mai apreciate prezențe de pe micile ecrane din România. Vedeta a moderat numeroase emisiuni care s-au bucurat de succes la public. Teo Trandafir, în vârstă de 50 de ani, este mama unei fete adoptate, Maia.

Citește și: VIDEO/ Urmăriți „Uranissima', emisiunea prezentată de Urania. Previziuni pentru săptămâna 3 – 9 septembrie 2018