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Trump către votanții israelieni: Bibi - unica opțiune!

Lelia Munteanu
Lelia Munteanu
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07 aprilie 2025, SUA, Washington: Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu (stânga) se întâlnește cu președintele american Donald Trump în Biroul Oval de la Casa Albă.
Întâlnirea dintre Donald Trump și Benjamin Netanyahu, din 2025. Imagine cu caracter ilustrativ Foto: Hepta
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În vremea primului mandat, când posta cu o frecvență îngrijorătoare pe Twitter, @realDonaldTrump fusese gratulat cu porecla (de care era foarte mândru) „Ernest Hemingway în 140 de caractere”. Circula atunci și anecdota că Pentagonul a extins codurile nucleare la peste 140 de caractere, ca să nu le poată dezvălui, din greșeală, președintele. De când are propria rețea - Truth Social, unde conceptul de posts („postări”) a fost înlocuit cu Truths („Adevăruri”) - și truthuiește frenetic, i s-ar potrivi poate porecla Lev Tolstoi.

Am făcut această scurtă digresiune (diversiune, i-ar spune followerșii săi), ca să dau vestea bună că Marelui Bibi i-a venit inima la loc. După câteva luni în care l-a ținut în șah, președintele Statelor Unite i-a dat, în sfârșit, „binecuvântarea” pentru alegerile din 27 octombrie, îndemnându-i pe israelieni să voteze la parlamentare în așa fel încât să poată fi propulsat (un record absolut: a șaptea oară) în jilțul de prim-ministru.

Postarea lui Donald J. Trump va rămâne, deopotrivă, în istoria democrației americane și a democrației israeliene. O redau da capo al fondo (așa cum am făcut și cu alocuțiunea rostită de președintele SUA la 13 octombrie 2025, în plenul Knesset-ului, prin care cerea ca premierul Benjamin Netanyahu să fie grațiat de dosarele penale).

Truth Social, Oct 18, 2026, 5.45 PM (majusculele îi aparțin, n.m.): „Către Mărețul Popor al Israelului: Netanyahu a fost un Mare Premier de Război și un Partener pentru Pace încă mai valoros în lupta împotriva Republicii Islamice Iran - stat care, de 51 de ani, scandează. Ce țară poate supraviețui atunci când astfel de afirmații sunt permise? Căci, în cele din urmă, ele ajung întotdeauna să devină realitate. Era doar o chestiune de timp până când Iranul ar fi pus în aplicare această amenințare sinistră, însă, întrucât a fost distrus sistematic - atât Militar, cât și Financiar, dacă nu își schimbă rapid conduita, vom duce treaba până la capăt. Dacă Israelul va avea un lider nepotrivit - adică pe oricine altcineva în afară de Bibi - atunci America va fi nevoită să se ocupe singură de această sarcină, iar eu nu sunt deloc înclinat să fac acest lucru. Bibi Netanyahu a fost Puternic, Curajos și Genial în fața unei opoziții uriașe, inclusiv a celei venite chiar din interiorul Israelului. În ciuda tuturor acestor lucruri, el a rezistat și, de fapt, a prosperat! L-am urmărit pe Bibi în cele mai dificile momente. L-am urmărit pe Bibi în cele mai dificile momente. Oamenii obișnuiți ar fi cedat sub o asemenea presiune - însă Bibi nu a cedat, dimpotrivă, a devenit și mai puternic, păstrându-și această Forță și astăzi. Acesta este genul de Partener pe care Statele Unite ale Americii și-l doresc din partea Israelului - o Țară pentru care SUA au făcut atât de multe. Fie ca această Scrisoare să constituie o exprimare a susținerii mele depline și totale pentru Bibi Netanyahu, în perspectiva viitoarei sale curse pentru realegerea în funcția de prim-ministru al Israelului. BIBI NETANYAHU NU VĂ VA DEZAMĂGI NICIODATĂ!”.

După aceste aripate rânduri, într-o scurtă declarație acordată „Axios”, Președintele a ținut să explice: „Intenționam oricum să fac asta. Doar că nu am vrut să o fac prea devreme”. Alegerile pentru Knesset vor avea loc pe 27 octombrie.

Dacă Likud (partidul actualului și viitorului premier) exultă, pot să presupun că liderii celorlalte partide aflate în competiție, creditate cu oarece șanse în sondajele de opinie - Gadi Eisenkot, Yair Lapid și Naftali Bennett - n-au fost deloc bucuroși să citească „Scrisoarea” lui Trump, cu atât mai mult cu cât își exprimaseră speranța ca Magicianul din Biroul Oval se va păstra în neutralitate.

Destui israelieni îl simpatizează pe liderul de la Casa Albă, în primul rând fiindcă a contribuit decisiv la recuperarea ostaticilor (vii și morți) ținuți în Gaza după atacul barbar al Hamas din 7 octombrie 2023.

Pe de altă parte, nu puțini israelieni speră ca ingerința Președintelui să fie la fel de „eficientă” precum sprijinul acordat fostului prim-ministru maghiar Viktor Orban.

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Tags: Stiri Israel SUA (Statele Unite ale Americii) Benjamin Netanyahu Donald Trump
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