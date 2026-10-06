Anvelopele SAILUN la cel mai mare salon auto din România

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SAILUN va prezenta cele mai noi inovații în domeniul anvelopelor la SAB & Accesorii 2026 în București
SAILUN va participa la SAB & Accesorii 2026, unul dintre cele mai importante evenimente auto din România, care va avea loc la București, în perioada 6–11 octombrie.La standul janta.ro (B2-40bis) vizitatorii vor avea ocazia să descopere mai multe modele de anvelope SAILUN, inclusiv două produse noi: Atrezzo 4Seasons Ultra și Ice Blazer Alpine EVO2.
În zona expozițională SAILUN, janta.ro, unul dintre cei mai mari retaileri ai mărcii din România, va prezenta soluții concepute pentru diferite anotimpuri și condiții de condus. Gama expusă va include anvelopa de vară Atrezzo ZSR2, precum și două modele noi: anvelopa all-season Atrezzo 4Seasons Ultra și anvelopa de iarnă Ice Blazer Alpine EVO2.
Prezentarea le va oferi vizitatorilor ocazia să exploreze portofoliul în continuă dezvoltare de anvelope SAILUN pentru autoturisme și să afle mai multe despre tehnologiile care stau la baza celor mai noi produse ale mărcii.
Atrezzo ZSR2 este o anvelopă de vară dezvoltată pentru șoferii care apreciază manevrabilitatea precisă, stabilitatea și performanța fiabilă atât pe carosabil uscat, cât și pe carosabil umed. Modelul combină un profil avansat al benzii de rulare cu un compus conceput pentru a contribui la un control precis și la o frânare fiabilă în utilizarea de zi cu zi.
Noul Atrezzo 4Seasons Ultra a fost conceput pentru a oferi performanțe echilibrate pe tot parcursul anului. Profilul său în formă de V facilitează evacuarea eficientă a apei și a zăpezii umede, iar designul optimizat contribuie la menținerea aderenței și a stabilității în condiții meteorologice schimbătoare. Modelul este potrivit atât pentru vehicule cu motoare cu ardere internă, cât și pentru automobile hibride și electrice.
Noul Ice Blazer Alpine EVO2 este conceput pentru condusul pe timp de iarnă, în condițiile meteorologice schimbătoare din Europa. Profilul și compusul benzii de rulare contribuie la tracțiune, frânare și manevrabilitate pe zăpadă, gheață și carosabil umed, ajutând șoferii să păstreze controlul pe parcursul sezonului de iarnă.
„SAB & Accesorii este un important punct de întâlnire pentru industria auto din România și oferă o ocazie excelentă de a prezenta produsele SAILUN direct șoferilor și profesioniștilor din domeniu. Anul acesta vom prezenta soluții pentru vară, iarnă și utilizare pe tot parcursul anului, inclusiv două modele noi care consolidează portofoliul de anvelope pentru autoturisme al mărcii SAILUN”, declară Ciprian Cioban, E-Commerce Manager al www.janta.ro.
La stand vor fi disponibile kioskuri interactive cu platforma janta.ro, care le vor permite vizitatorilor să utilizeze un configurator 3D, să exploreze combinațiile disponibile de anvelope și jante și să plaseze comenzi direct în timpul evenimentului. Pe durata SAB & Accesorii 2026, janta.ro va oferi și reduceri speciale la anumite produse SAILUN.
SAILUN în România
Distribuitorul anvelopelor SAILUN în România este ALCAR WHEELBASE ROMANIA, importatorul oficial al mărcii, responsabil de distribuția pe piața românească a anvelopelor pentru autoturisme, autovehicule comerciale ușoare, SUV-uri, vehicule 4x4 și autocamioane. Compania asigură o disponibilitate extinsă a produselor prin depozitele sale locale, rețeaua largă de parteneri de afaceri și sprijinul complet oferit clienților și distribuitorilor.
Sailun Tyre este un producător global de anvelope, care dispune în prezent de nouă unități de producție în Vietnam, Cambodgia, China, Indonezia și Mexic și furnizează anvelope de înaltă calitate în peste 180 de țări din întreaga lume. Situându-se pe locul 10 în clasamentul celor mai mari producători de anvelope din lume, SAILUN ocupă și locul 10 în clasamentul celor mai valoroase mărci de anvelope la nivel global și este recunoscută drept una dintre companiile cu cea mai rapidă creștere din industrie. SAILUN continuă să câștige încredere la nivel internațional prin angajamentul său față de inovație, sustenabilitate și dezvoltarea ghidată de nevoile clienților. Marca are la bază filosofia Smart Performance, oferind soluții inteligente care combină tehnologia avansată, siguranța și valoarea. Recent, Brand Finance a clasat SAILUN pe locul 8 la nivel global în ceea ce privește percepția asupra sustenabilității în industria anvelopelor, reflectând poziția sa de lider în producția responsabilă față de mediu. Tehnologia proprie EcoPoint³ ilustrează această abordare, reducând semnificativ consumul de energie și emisiile în procesul de producție și îmbunătățind, în același timp, performanța generală a anvelopelor, inclusiv rezistența la rulare, aderența pe carosabil umed și durabilitatea.