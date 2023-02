Bijuteriile Italiei nordice – de la Veneția la Milano și Bologna

Veneția – cum spuneam, superlativele pălesc în fața orașului din lagună. Una dintre marile puteri militare și comerciale ale Mediteranei, dominând comerțul dintre Est și Vest timp de sute de ani, Veneția a strâns bogății nemăsurate și multe dintre acestea au fost investite în palate, biserici, clădiri fără seamăn. Dacă te plimbi pe jos sau iei vaporetto de la gară până în piața centrală San Marco, o sarabandă de clădiri din ce în ce mai frumoase îți va apărea în cale. Dar Veneția nu înseamnă doar Veneția propriu-zisă, ci și câteva insule cu personalitate proprie care se află tot în lagună. Pur și simplu, se poate lua vaporetto, un vaporaș care asigură transportul în comun, și după o oprire pe insula-cimitir a Veneției poți debarca în Murano, o insulă mult mai liniștită, colorată, la fel, străbătută de canale, dar care a devenit, de asemenea, faimoasă în întreaga lume pentru producția de sticlă și cristal – obiectele meșterilor sticlari din Murano continuă să fie atractive pentru clienți de pe toate meridianele. Ca și în Veneția, nu este nevoie să bifezi niște obiective turistice: pur și simplu, ia-o pe jos și vei descoperi atelierele meșterilor sticlari și magazinașe cu operele lor.

Padova – mult timp parte a imperiului Veneției, Padova are însă personalitate proprie. Este faimoasă prin Sf. Anton, care a rezidat aici mulți ani, și pentru universitatea fondată în 1222, când un grup de studenți din Bologna s-a mutat la Padova pentru o mai mare libertate de expresie. Printre profesorii de la Universitatea din Padova s-a numărat și Galileo Galilei. Însă pentru turistul obișnuit, Padova este o mică oază de atmosferă feudală într-un oraș relativ modern. Dar inima orașului este o imensă piață eliptică numită Prato della Valle – când pătrunzi în piață, zici că ai de-a face cu o grădină de palat renascentist, dar imensă; împânzită cu statui de marmură, în permanență verde, este o oază într-un oraș vesel și plin de viață.

Milano – capitala modei, capitala din Nord, capitala eleganței, capitala a orice. Pur și simplu, este un oraș care respiră clasă și eleganță prin toți porii. Exceptând incredibilul Dom, a cărui construcție a durat nu mai puțin de 600 de ani, și galeriile alăturate Vittorio Emmanuele, Milano nu se laudă cu niște obiective turistice clasice într-o țară cu mii de astfel de obiective turistice. Dar să iei o cafea pe una dintre numeroasele terase din oraș, să treci în revistă ultimele realizări ale creatorilor de modă italieni pe Via Monte Napoleone, să asiști la un concert la faimoasa Scala din Milano sunt niște experiențe unice, pe care nu le uiți toată viața.

Verona – i se mai spune „orașul iubirii”, iar principalul promotor turistic al orașului a fost de mult William Shakespeare. Una dintre cele mai cunoscute piese ale sale se desfășoară în Verona, iar cei doi îndrăgostiți tragici, Romeo și Julieta, încă umplu batistele de lacrimi prin toată lumea. Datorită Marelui Will, milioane de oameni se duc la Verona pentru a descoperi casa Julietei și a mângâia sânul de metal al statuii din curte. Evident, ca și în cazul lui Dracula al nostru, cei doi îndrăgostiți adolescenți sunt rodul imaginației scriitorului, dar autoritățile turistice veroneze s-au gândit să și exploateze această comoară: a fost căutată o casă veche de sute de ani musai să aibă balcon și acolo au creat „Casa Julietei”; intri printr-un mic gang și ajungi într-o curte în mijlocul căreia se află statuia Julietei aproape sub balcon; sânul Julietei este strălucitor de atâtea milioane de atingeri – se zice că vei avea noroc în dragoste dacă o atingi. Dar, deși majoritatea turiștilor vin pentru Julieta, ei bine, vor avea surpriza să descopere că Verona este mai mult decât Julieta – este un oraș cu o istorie îndelungată și cu urme arhitecturale atât din perioada antică, cât și feudală. În inima orașului se află unul dintre cele mai spectaculoase amfiteatre romane, care este păstrat atât de bine, încât vara au loc numeroase concerte în structura de 2000 de ani a arenei. În plus, dacă te plimbi de-a lungul zidurilor de fortificații, chiar vei avea senzația de transportare în timp.

Bologna – o, Bologna este o bijuterie. Deși stricto senso nu este chiar în nordul Italiei, datorită autostrăzilor și căilor ferate de mare viteză poți ajunge repede în Bologna, unde nu se poate să nu rămâi încântat de kilometri întregi de clădiri cu arcade. Pentru ca stimații cetățeni ai Bolognei de Ev Mediu să nu sufere de la căldură, autoritățile au construit orașul roz cu zeci de kilometri de arcade umbroase. Ca orice oraș istoric, Bologna are o piață centrală, în care tronează o statuie a lui Neptun – mă rog, nu este la fel de norocoasă precum cea a Julietei, dar este unul dintre simbolurile orașului. Cele mai importante simboluri le reprezintă cele două turnuri. În perioada medievală, familiile bogate din orașele Italiei centrale se întreceau în opulență, iar unul dintre semnele bogăției îl reprezentau turnurile – cu cât erau mai înalte, cu atât familia era mai bogată. Atât Bologna, cât și Florența și alte orașe apropiate aveau o adevărată pădure de astfel de turnuri, dar cele mai multe nu au rezistat timpului. În Bologna, deși înclinate, mai sunt două – Assinelli, care are aproape 100 de metri (inițial avea 70, dar a fost supraînălțat), celălalt e Garisenda, de „doar” 48 de metri. Ambele au fost construite acum 900 de ani. Actualmente, se poate urca doar în turnul Assinelli pentru o superbă panoramă a orașului.

Circuitul Veneția și nordul Italiei – tarif de la 425 de euro pentru 7 zile (6 nopți de cazare la hoteluri de 3 stele cu mic dejun din zona Veneția și Belgrad), transport cu autocar clasificat și asistență turistică în limba română pentru întreaga perioadă – este oferit de agenția Europa Travel în perioada de Paști, cu plecare din 13 aprilie. În program e inclusă și participarea la slujba de Paști în biserica ortodoxă din Padova. Detalii, pe site-ul https://europatravel.ro/ sau la telefon 021.9407.

