Ce verifici înainte să cumperi o mașină second-hand

Piața mașinilor second-hand din România rămâne una dintre cele mai active zone ale vânzărilor auto, mai ales pentru cei care își doresc un autovehicul mai bun decât le permite bugetul. Alegerea potrivită depinde însă de câteva verificări simple, ușor de făcut chiar înainte de a suna la vânzător.

Iată la ce merită să fii atent, indiferent de marca pe care o urmărești, ca să nu rămâi cu impresia că ai plătit prea mult pentru un autovehicul care nu ține pasul cu așteptările tale.

De ce cresc cererile pentru autovehicule rulate

În ultimii ani, tot mai mulți români aleg să cumpere o mașină rulată în locul unui autovehicul nou, în special din cauza prețurilor ridicate de pe piața primară. Un autovehicul rulat, dar bine întreținut, poate oferi aceleași dotări la un cost semnificativ mai mic, iar diferența de preț poate fi folosită pentru eventuale reparații, dotări suplimentare sau pur și simplu ca marjă de siguranță financiară.

Câteva motive pentru care interesul rămâne ridicat:

prețurile la mașinile noi au crescut constant în ultimii ani;

ofertele de finanțare pentru rulate s-au diversificat, iar băncile au devenit mai deschise la creditarea acestui segment;

piesele și service-ul sunt, pentru majoritatea mărcilor populare, ușor de găsit oriunde în țară;

rulajul mediu al autovehiculelor aduse din străinătate a scăzut, pe măsură ce oferta de pe piața internă a crescut;

platformele online de anunțuri și dealerii specializați au făcut mai simplă compararea rapidă a mai multor variante fără deplasări inutile.

Cum îți dai seama care ofertă e cea corectă

După ce ai stabilit bugetul și tipul de autovehicul care ți se potrivește, urmează partea mai grea: compararea ofertelor. Mulți cumpărători se opresc la prima mașină care li se pare convenabilă, fără să se uite și la alte variante similare de pe piață. Asta poate însemna fie un preț mai mare decât ar trebui, fie o dotare mai slabă pentru banii dați, fie un autovehicul cu un istoric mai puțin clar decât altele disponibile în aceeași categorie.

Pentru cei care își doresc un autovehicul din clasă superioară, cu piese ușor de găsit și o rețea extinsă de service la nivel național, mărcile germane premium rămân o alegere frecventă, mai ales pentru cine pune preț pe siguranța la drum lung și pe valoarea de revânzare. Dacă vrei să compari mai multe variante dintr-o singură căutare, poți începe de la modele Mercedes-Benz rulate oferte, unde autovehiculele pot fi filtrate după an de fabricație, kilometraj, tip de combustibil sau preț, ceea ce ajută la o comparație rapidă între mai multe modele fără să pierzi timp cu anunțuri neactualizate.

Ce documente și verificări nu trebuie să lipsească

Indiferent de marcă sau de vânzător, există o listă minimă de verificări care te protejează de o alegere greșită:

cartea de identitate a autovehiculului și concordanța datelor cu seria de șasiu (VIN);

istoricul de service, dacă poate fi pus la dispoziție de vânzător sau de dealer;

starea reală a caroseriei, verificată și la lumină naturală, nu doar în showroom sau seara, când micile diferențe de culoare sau urmele de reparație sunt mai greu de observat;

funcționarea sistemelor electronice de la bord, verificată direct în timpul unui test drive, de la sistemul de navigație până la senzorii de parcare;

eventualele daune anterioare, care pot fi verificate prin platforme specializate folosind seria de șasiu.

O verificare la un service neutru, înainte de finalizarea tranzacției, rămâne una dintre cele mai sigure metode de a evita o achiziție cu probleme ascunse. Costul unei astfel de verificări este, de cele mai multe ori, mult mai mic decât costul unei eventuale reparații descoperite abia după cumpărare.

Cum negociezi prețul fără să pierzi din vedere esențialul

Negocierea unui autovehicul rulat nu înseamnă doar obținerea unei reduceri de formă. Cel mai bine funcționează atunci când ai deja informații concrete despre prețurile pentru modele similare, despre eventuale reparații necesare pe termen scurt și despre starea reală a pieselor de uzură, precum anvelope, plăcuțe de frână sau baterie.

Câteva repere utile în negociere:

compară prețul cu alte anunțuri pentru același model, an și kilometraj apropiat;

ține cont de costurile de întreținere pe termen mediu, nu doar de prețul de achiziție;

folosește rezultatele verificării tehnice ca argument concret, dacă au ieșit la iveală mici probleme;

nu te grăbi să decizi în aceeași zi, mai ales dacă vânzătorul insistă pentru asta;

întreabă direct despre motivul vânzării, pentru că răspunsul poate spune la fel de multe ca o verificare tehnică.

O decizie luată pe îndelete, cu informațiile potrivite la îndemână, face diferența între o achiziție bună și una despre care ai regrete peste câteva luni. Cu puțină răbdare și cu verificările corecte făcute din timp, găsirea unui autovehicul second-hand potrivit devine mult mai simplă decât pare la prima vedere, indiferent dacă bugetul e mic sau generos.