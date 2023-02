Warrior Nun

Când lumea s-a confruntat cu autoizolarea în anul 2020, fanii au apelat la Netflix pentru a trece peste această încercare. Platforma a renunțat la unele dintre cele mai importante emisiuni ale anului, inclusiv Warrior Nun. Drama a avut-o ca protagonistă pe actrița portugheză Alba Baptista în rolul unei tinere adulte care se trezește din morți într-o morgă și descoperă că este acum membră a unui ordin străvechi care vânează demoni și menține un echilibru între rai și iad. Primul sezon a fost un succes răsunător, iar The Guardian a prezis chiar că Warrior Nun ar putea fi următorul Stranger Things.

Comparația a fost justificată: a avut un număr considerabil de telespectatori și o bază de fani tineri care încă mai aduc aminte de serial în mediul online până în ziua de azi. Răspunsul pozitiv a determinat Netflix să dezvolte un al doilea sezon, care a fost primit și mai favorabil, dar serialul a fost apoi anulat brusc.

Glow

Netflix anulează ocazional emisiuni din motive care nu au nimic de-a face cu finanțele. De exemplu, Glow a fost foarte apreciat de fani și de Netflix și a rulat timp de trei sezoane, cu un al patrulea și ultimul sezon deja garantat. Acțiunea este plasată în Los Angelesul anilor 80 și urmărește o actriță în declin, care își orientează cariera spre wrestlingul profesionist, unde își găsește comunitatea și împlinirea. Netflix a confirmat că ultimul sezon a fost anulat, deoarece încă își dădeau seama cum să dezvolte seriale în noul mediu în care se aflau toți, fiind în pandemie.

Insatiable

În timp ce HBO se concentrează exclusiv pe emisiuni TV de prestigiu și acordă prioritate calității în detrimentul cantității, Netflix acordă prioritate diversității și amplorii. În acest sens, au creat Insatiable, o comedie de liceu de joasă speță despre o fată supraponderală care este frecvent hărțuită și a cărei viață se schimbă atunci când urmează o dietă lichidă mitică. Ea este acum atractivă, iar dinamica puterii s-a schimbat. Totuși, serialul a primit critici dure. În ciuda acestor comentarii aproape universale din partea criticilor, serialul a primit totuși un al doilea sezon, iar unii telespectatori au continuat să se bucure de el, cu toate neajunsurile. Cu toate acestea, serialul a fost anulat înainte de un al treilea sezon.

On The Verge

Julie Delpy și comediile romantice pentru adulți sunt sinonime, în mare parte datorită rolului ei din The Before Trilogy. Când a fost anunțată drama On the Verge a lui Julie Delpy, despre un grup de prieteni din L.A., în vârstă de 40 de ani, care se confruntă cu schimbarea vremurilor și cu îmbătrânirea, fanii s-au bucurat foarte mult. Scenariul lui Delpy a fost cel mai bun, surprinzând modul natural în care oamenii vorbesc în viața reală, până la punctul în care actorii parcă ar fi improvizat. Serialul nu a fost lăudat în mod universal de critici, dar a atins o coardă sensibilă în portretizarea femeilor care se apropie de vârsta mijlocie și chiar și cei mai duri critici au recunoscut acest lucru. Din păcate pentru fani, Netflix nu a continuat filmările, în ciuda dezamăgirii acestora.

Inside Job

Pe măsură ce Netflix se extindea, singurul pas firesc a fost să înființeze un studio de animație intern capabil să producă episoade care să atragă fanii. Mai mult, până la sfârșitul anilor 2010, Netflix avea emisiuni din toate genurile, cel puțin una dintre ele fiind populară. Așa că Netflix și-a înființat propriul studio de animație, a semnat un contract de primă vizionare cu debutanta în animație Shion Takeuchi și a comandat serialul ei Inside Job pentru o serie de 20 de episoade.

Din nefericire, departamentul de animație s-a prăbușit rapid, urmat de o serie de plecări de la Netflix Animation. Acest lucru a dus în cele din urmă la anularea unor seriale de animație, inclusiv Inside Job. Fanii au fost dezamăgiți, dar situația era mult mai complexă decât ratingurile și numărul de telespectatori.

