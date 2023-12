Două cercetări științifice au fost făcute publice în cadrul COP 28 care spun că viteza cu care are loc încălzirea globală este un semnal puternic al unui „colaps planetar” și că perioada 2011-2030 este cea mai caldă înregistrată în istorie – topește efectiv zonele polare și regiunile muntoase înalte.

În cele aproape două săptămâni de întâlniri între liderii globali, au fost făcute anunțuri importante care să ajute clima, printre care mobilizarea a 57 de miliarde de dolari pentru finanțarea programelor care să lupte cu cele mai grave efecte ale schimbărilor climatice.

O premieră a fost participarea copiilor din toată lumea la aceste evenimente. Printre cei prezenți a fost și Eva, elevă în clasa a X-a într-o școală din Giurgiu, membră a Boardului copiilor, susținut de UNICEF.

Un miliard de copii, afectați de schimbările climatice

Eleva s-a întâlnit cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, și cu Felipe Paullier, secretar general adjunct pentru chestiuni legate de tineri, cărora le-au comunicat cererile lor. „Alături de copii din întreaga lume am făcut un speech comun în care le-am transmis nevoile noastre referitoare la distrugerile pe care le fac schimbările climatice și la reprezentarea noastră în legi și decizii de nivel înalt. Deoarece criza climatică este o criză a drepturilor copiilor”, a spus ea, pentru Școala 9.

Un miliard de copii, adică jumătate din populația de copii de la nivel mondial, sunt extrem de expuși riscului de a fi afectați de efectele crizei climatice, de la inundațiile, creșterea temperaturilor și pierderea recoltelor. În discursul lor, elevii au amintit și că e nevoie să crească finanțarea pentru educația de mediu. I-a transmis asta într-o altă întâlnire și președintelui Klaus Iohannis prezent la reuniunea COP 28.

„Orice acțiune pentru a opri schimbările climatice este valoroasă”

„Eu am norocul de a trăi într-o țară mai protejată, România. Eu locuiesc în Giurgiu, lângă Dunăre, și observ în fiecare an creșterile și scăderile fluviului, terenul devine tot mai arid, ceea ce este foarte îngrijorător”, spune eleva, care a putut să se pună la curent cu felul cum în toată lumea copiii trăiesc drame: „Am auzit și discursuri emoționante ale colegilor mei, de pildă, Emanuel a povestit problemele lui cu albinismul și cum radiațiile solare tot mai puternice îi afectează sănătatea. Am mai auzit și de inundațiile care au măturat sate și orașele în anumite țări. Copiii ar trebui să fie pe primul loc, în special cei din zonele dezavantajate”.

Generația Evei este cea care și-a exprimat cel mai vehement îngrijorarea față de climă. Peste tot în lume, tinerii stropesc cu vopsea picturi celebre, întrerupt concertele marilor filarmonici, își lipesc mâinile de asfalt, pe autostrăzi, toate ca să atragă atenția cu privire la gravitatea situației. „Consider că orice acțiune pentru a opri schimbările climatice este valoroasă, chiar dacă este una publică în măsură să atragă atenția sau un discurs diplomat. Absolut tot ce se întâmplă în lume pentru a ajuta Planeta este un beneficiu”, este opinia fetei față de ce metode a găsit generația sa ca să se exprime.

De altfel, studiile actuale arată că 70% dintre tineri sunt preocupați de mediu și cam tot atâția cred că politicienii nu vor face nimic. De aici pornește în rândul lor și eco-anxietatea. Un studiu recent arată că aproape 60% dintre copii și adulți tineri au această tulburare.

„Tineri ar trebui să-și ia haine de la second-hand”

Eva crede că trebuie și adulții să priceapă iminența pericolului. „Din moment ce părinții noștri au trăit în alte vremuri și în altă etapă a dezvoltării măsurilor climatice, în care combustibilii nu erau atât de folosiți, piața hainelor era mai puțin influențată de fastfashion și de pierderi enorme de apă și energie, e reală posibilitatea ca adulții să nu fie îndeajuns de conștienți de criza climatică. Dar de asta ne aflăm noi aici, pentru că adulții au deschidere către cei de vârsta copiilor lor”, spune fata.

Are un mesaj și pentru generația ei. „Le-aș recomanda să meargă către opțiuni de tipul magazinelor second hand, care au opțiuni și de haine de branduri foarte relevante”, crede adolescenta.

Cât despre schimbarea telefoanelor, crede că aici companiile producătoare au o mare responsabilitate și pot schimba lucrurile: „Nu este neapărat necesară lansarea atât de rapidă a altor modele care de fapt au schimbări tehnologice foarte mici. Poate fi o dată la câțiva ani, când să se lanseze modele noi care să aibă schimbări tehnice semnificative, nu numai o cameră sau un buton în plus”.

4 din 10 români își schimbă telefoanele la fiecare doi-trei ani.

