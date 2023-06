Foști elevi îi învață pe elevii de azi cum să-și gestioneze emoțiile de la Evaluarea Națională și Bac. De la exerciții de respirație la cum și cât să învețe

„O minte odihnită va fi și o minte care dă randament”

Mara a dat anul trecut Evaluarea Națională și cel mai mult spune că au ajutat-o testele de antrenament. Ea rezolva testele publicate de minister și lucra alte teste din culegeri. Mara spune că s-a familiarizat cu tipurile de exerciții care sunt la examene. „La română m-au ajutat foarte mult textele care tot apar în teste, cum sunt paragrafele din romanul «Minunea». Pot să fie chiar la examen. La matematică e foarte important să îți înveți formulele și să știi să le aplici”, ne-a spus eleva.

Cu o zi înainte de începerea examenelor, Mara a preferat să se relaxeze: „m-am dus și m-am plimbat cu autobuzul prin oraș și am ascultat muzică”.

Și Rareș, student în anul al doilea, crede că „o minte odihnită va fi și o minte care dă randament”. Înainte de fiecare probă de Bac, el nu s-a mai axat pe materia respectivă, ci a încercat să se relaxeze. Un instrument care pe Rareș l-a ajutat la recapitularea materiei, au fost cursurile de la Teleșcoala: „Pe mine mă ajută foarte mult să învăț de pe suport vizual și m-am uitat la cursurile de la TVR, care chiar m-au ajutat, pentru că au fost foarte bine structurate și la obiect”.

Lorena, studentă în anul al doilea, crede că în clasa a XII-a poți acumula cu destul de multă ușurință materia pentru Bacalaureat și că ar trebui să te preocupe și alte lucruri în ceea ce privește învățatul. „Cred că, în clasa a XII-a, pe lângă a fi dedicat studiului pentru Bac și pentru toate examenele care urmează, ar trebui, în timpul acesta, să încerci să-ți dai seama și care e cel mai potrivit stil de învățare pentru tine, pentru că e prima dată când te lovește mai multă informație și poate să fie un exercițiu foarte bun pentru sesiunile care urmează”, a explicat studenta pentru Școala 9.

„Mă întrebam dacă atunci se termină sau începe viața. Și, într-adevăr, atunci începe”

Odată cu examenele, vin și emoțiile pentru elevii absolvenți. Totuși, există anumite mecanisme care pot face gestionarea lor mai ușoară. Daria, elevă în clasa a X-a, a învățat niște tehnici, dar abia acum, la liceu, când studiază și un instrument muzical și a realizat că are un trac de scenă. Terapeuta ei i-a arătat niște exerciții de respirație, pe care le recomandă și elevilor care urmează să susțină examene: „Să facă respirații din stomac, nu din piept, adică să ia o inspirație în diafragmă, să o țină zece secunde și după să dea tot aerul afară. Acest exercițiu ajută dacă este repetat de 20 de ori în fiecare seară”, ne-a explicat eleva.

Emoțiile au copleșit-o pe Andrada, acum studentă în primul an, înainte de examen: „Am avut emoții foarte mari, și, înainte de prima probă la Bac, am început să plâng”. Dar, apoi, Andrada și-a dat seama că examenul nu a fost atât de greu pe cât se aștepta și că nu ar fi trebuit să aibă emoții atât de mari. „Acum aș mai da Bacul de 100 de ori decât să dau examene în sesiune”, ne-a spus tânăra, după un an de studenție.

Studentă în anul întâi, Andrada spune astăzi că acum ar „mai da Bacul de 100 de ori”

„Nici nu știam pe ce planetă sunt”

Alți elevi au fost însă de la început mai optimiști. Alex, student în anul al doilea, ne-a povestit că avea încredere în el și a știut că totul va fi bine: „Știam că sunt destul de pregătit și emoțiile pe care le-am avut erau emoțiile acelea substanțiale pe care le avem cu toții. E prima dată când dai un examen care e așa de important. Chiar dacă știi la ce să te aștepți într-o oarecare măsură, nu știi ce subiect vei primi”.

Lorena a fost și ea foarte emoționată înainte de examen, dar apoi a realizat că nu are de ce să se teamă.

„Îmi aduc aminte că în dimineața în care am dat prima probă de Bac, la română, nici nu știam pe ce planetă sunt. Dar când am văzut subiectele, mi-am dat seama că ce e pe foaia din fața mea am mai făcut deja de zeci de ori și că nu am de ce să mă panichez”.

Ea a fost stresată pe tot parcursul anului și simțea o incertitudine permanentă: „Mă întrebam dacă există viață și după Bacalaureat. Mă întrebam dacă atunci se termină sau dacă atunci începe viața, și, într-adevăr, atunci începe”, ne-a povestit studenta.

Lorena spune că se gândea „dacă există viață după Bacalaureat”

Ce faci când nu știi un exercițiu?

Chiar dacă emoțiile au fost unele mari pentru studenții cu care am vorbit, ei ne-au spus că nu ar schimba prea multe lucruri, dacă ar mai da încă o dată examenele. Totuși, au câteva sfaturi pentru viitorii absolvenți.

„Să nu se streseze prea tare pentru că, deși examenul acesta va juca un rol foarte important în viața lor, nu contează neapărat nota, ci ceea ce a reușit să acumuleze în liceu. Bacul e doar o pregătire pentru ce urmează mai departe în viață”, le transmite Rareș celor care urmează să dea examene.

Și Andrada le transmite viitorilor absolvenți că nu au de ce să se teamă: „Să fie siguri pe ei că deja știu tot ce e nevoie să știe și să se axeze pe recapitulare și să nu se blocheze”. Andra mai spune că e foarte important ca, atunci când nu știi să rezolvi un exercițiu, să nu te blochezi și să treci mai departe, iar abia la final să revii.

