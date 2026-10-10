Retras acum 10 ani, Adrian Mutu, 47 de ani, actual antrenor, în cărți să preia naționala U21, s-a relegitimat și va evolua la Old Boys Otopeni, în liga de profil din Ilfov, a dezvăluit fostul internațional (77 de selecții, 35 de goluri) la podcastul lui Costin Ștucan de la Iamsport.

„M-am dus cu 2 poze, una de familie și una pe cal!”

„M-au sunat, m-au rugat, am acceptat!”, a explicat Adrian Mutu. „Briliantul” s-a relegitimat săptămâna trecută, la Old Boys Otopeni, unde ar putea evolua pe 14 octombrie, în meciul cu ACS Sportivii.

Echipa din Otopeni, campioană en-titre, este lider al campionatului de profil, conform AJF Ilfov, cu 4 victorii în 4 runde. Divizia are 9 echipe.

Deși spune că „nu îi era dor de fotbal, am jucat cât și unde a trebuit”, afirmă că acceptat propunerea prietenilor de la Otopeni.

La echipă sunt Daniel Niculae, Marius Niculae, Cătălin Munteanu, Bogdan Pătrașcu, Edi Stăncioiu, Emilian Hulubei, Florin Cernat și mulți alți foști fotbaliști.

„M-am dus cu două poze, una cu prietenii și alta pe cal”, a glumit „Brili”.

Dieta prin care a slăbit 13 kilograme

Adi Mutu a dezvăluit că ajunsese la 93 de kilograme, la o înălțime de 1,81 metri. Din acel moment, a trecut la un regim draconic, cu o singură masă pe zi!

Acum e fit: în 10 luni de la schimbare, a ajuns la 80 de kilograme, aproape de greutatea pe care o avea când juca fotbal.

Nu mănânc, fac fasting 24 de ore. Beau apă și ceaiuri. Mănânc numai carne cu salată. Mai mănânc și pâine din când în când, important e că mănânc doar o dată pe zi.

„Ajunsesem în noiembrie anul trecut la vreo 93 de kilograme. Aveam fălcuțe. Făceam și sport, dar… Am zis că trebuie să fac ceva drastic. Acum am 80”, a afirmat Adi.

„Mai sunt și zile în care fac cheat (n.r. trișează), mai merg la o nuntă, mai fac un grătar. Eu tot timpul am mâncat cam ce trebuie, dar erau mai multe zile în care nu țineam cont”, a mai adăugat el.