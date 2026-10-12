Felipe Massa, revenire pe circuitul de Formula 1: „Un loc special pentru mine”

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Felipe Massa, cel mai de succes pilot din istoria Marelui Premiu al Turciei, a revenit în acest an la Istanbul, înaintea întoarcerii Formulei 1 în Turcia, eveniment ce va avea loc în 2027.
Pilotul brazilian, care a câștigat toate cele trei curse în care a plecat din pole position la Istanbul Park, a participat la o proiecție în aer liber a filmului „F1”, la o sesiune de întrebări și răspunsuri cu fanii și s-a întors pe circuitul unde și-a construit o parte importantă din palmares.
Pe măsură ce interesul pentru Marele Premiu de Formula 1 din Turcia, programat în perioada 1–3 octombrie 2027, la Istanbul Park, continuă să crească, publicul l-a primit din nou pe unul dintre piloții emblematici ai circuitului din Țara Semilunei.
Felipe Massa, care a dominat primii ani ai curselor desfășurate la Istanbul Park, a vizitat Istanbulul în cadrul unui program de mai multe zile organizat de Agenția pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Turcia (TGA).
Vizita l-a readus pe Felipe Massa pe circuitul unde a obținut prima dintre cele 11 victorii ale sale în Formula 1 și unde a construit, de-a lungul timpului, o legătură specială cu fanii turci ai sporturilor cu motor. El rămâne cel mai de succes pilot din istoria Marelui Premiu al Turciei, după ce a câștigat trei ediții consecutive la Istanbul Park: în 2006, 2007 și 2008. De fiecare dată, brazilianul a plecat din pole position.
Prima sa victorie în Formula 1 a venit chiar la Istanbul, în 2006. Ulterior, Felipe Massa a devenit singurul pilot care a câștigat, plecând din pole position, toate cele trei ediții consecutive ale Marelui Premiu al Turciei disputate pe circuit în acea perioadă.
De-a lungul carierei sale în Formula 1, pilotul brazilian a obținut 11 victorii și 16 pole position-uri. În 2008, a încheiat Campionatul Mondial de Formula 1 pe locul al doilea, la doar un punct distanță de titlul obținut de Lewis Hamilton, iar în 2017 s-a retras din Formula 1.
Vizita lui Felipe Massa a creat o legătură între istoria sa în motorsport și patrimoniul cultural și istoric al Istanbulului. Programul a inclus o proiecție în aer liber a filmului „F1”, precum și vizite în Peninsula Istorică a orașului, la Sfânta Sofia, Moscheea Albastră, Cisterna Bazilică și Hipodrom.
De asemenea, fostul pilot a participat la un tur VIP pe Bosfor, cu plecare din Karakoy, urmat de un prânz pe malul mării, cu vedere spre strâmtoarea care desparte Europa de Asia.
În ziua următoare, Felipe Massa a revenit la Istanbul Park pentru o sesiune de pilotaj, interviuri și întâlniri cu presa și fanii. Programul a readus în prim-plan performanțele istorice ale pilotului pe acest circuit, în contextul viitoarei reveniri a Istanbul Park în calendarul Formulei 1.
„Istanbul Park a fost întotdeauna un loc special pentru mine. Nu voi uita niciodată ceea ce am trăit acolo în acei trei ani. Acum, să revin la Istanbul înainte ca acest circuit să se întoarcă în Formula 1 și să mă întâlnesc din nou cu fanii, după atâția ani, este o adevărată bucurie pentru mine”, a spus Felipe Massa.