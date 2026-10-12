Felipe Massa, revenire pe circuitul de Formula 1: „Un loc special pentru mine”

Felipe Massa, cel mai de succes pilot din istoria Marelui Premiu al Turciei, a revenit în acest an la Istanbul, înaintea întoarcerii Formulei 1 în Turcia, eveniment ce va avea loc în 2027.

Pilotul brazilian, care a câștigat toate cele trei curse în care a plecat din pole position la Istanbul Park, a participat la o proiecție în aer liber a filmului „F1”, la o sesiune de întrebări și răspunsuri cu fanii și s-a întors pe circuitul unde și-a construit o parte importantă din palmares.

Formula 1 revine în Turcia peste un an

Pe măsură ce interesul pentru Marele Premiu de Formula 1 din Turcia, programat în perioada 1–3 octombrie 2027, la Istanbul Park, continuă să crească, publicul l-a primit din nou pe unul dintre piloții emblematici ai circuitului din Țara Semilunei.

Felipe Massa, care a dominat primii ani ai curselor desfășurate la Istanbul Park, a vizitat Istanbulul în cadrul unui program de mai multe zile organizat de Agenția pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Turcia (TGA).

Vizita l-a readus pe Felipe Massa pe circuitul unde a obținut prima dintre cele 11 victorii ale sale în Formula 1 și unde a construit, de-a lungul timpului, o legătură specială cu fanii turci ai sporturilor cu motor. El rămâne cel mai de succes pilot din istoria Marelui Premiu al Turciei, după ce a câștigat trei ediții consecutive la Istanbul Park: în 2006, 2007 și 2008. De fiecare dată, brazilianul a plecat din pole position.

Prima sa victorie în Formula 1 a venit chiar la Istanbul, în 2006. Ulterior, Felipe Massa a devenit singurul pilot care a câștigat, plecând din pole position, toate cele trei ediții consecutive ale Marelui Premiu al Turciei disputate pe circuit în acea perioadă.

De-a lungul carierei sale în Formula 1, pilotul brazilian a obținut 11 victorii și 16 pole position-uri. În 2008, a încheiat Campionatul Mondial de Formula 1 pe locul al doilea, la doar un punct distanță de titlul obținut de Lewis Hamilton, iar în 2017 s-a retras din Formula 1.

Vizita lui Felipe Massa a creat o legătură între istoria sa în motorsport și patrimoniul cultural și istoric al Istanbulului. Programul a inclus o proiecție în aer liber a filmului „F1”, precum și vizite în Peninsula Istorică a orașului, la Sfânta Sofia, Moscheea Albastră, Cisterna Bazilică și Hipodrom.

De asemenea, fostul pilot a participat la un tur VIP pe Bosfor, cu plecare din Karakoy, urmat de un prânz pe malul mării, cu vedere spre strâmtoarea care desparte Europa de Asia.

Ce a spus Felipe Masa despre circuitul din Istanbul

În ziua următoare, Felipe Massa a revenit la Istanbul Park pentru o sesiune de pilotaj, interviuri și întâlniri cu presa și fanii. Programul a readus în prim-plan performanțele istorice ale pilotului pe acest circuit, în contextul viitoarei reveniri a Istanbul Park în calendarul Formulei 1.