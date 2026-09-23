Formula 1 revine la Istanbul. Când are loc Marele Premiu al Turciei

Revenirea Turciei în calendarul Formula 1 a fost anunțată inițial în luna aprilie, în cadrul unei ceremonii la care a participat președintele Recep Tayyip Erdogan.

Acum, după șase ani de absență, spectacolul vitezei va reuni din nou, la Istanbul, cei mai buni piloți ai lumii și mii de fani. Metropola care unește două continente va găzdui pentru a zecea oară Marele Premiu al Turciei, pe TOSFED Istanbul Park, unul dintre cele mai solicitante circuite din punct de vedere tehnic din campionat.

Circuit construit pentru viteză și precizie

Piloții vor concura pe circuitul de 5,3 kilometri de la TOSFED Istanbul Park, care oferă numeroase oportunități de depășire și diferențe importante de nivel, cu impact atât asupra performanței piloților, cât și a monoposturilor.

Unul dintre punctele emblematice ale circuitului este Virajul 8, cu mai multe puncte de coardă, care a contribuit la notorietatea internațională a TOSFED Istanbul Park. Virajul de stânga abordat la viteze foarte mari va pune la încercare echilibrul monoposturilor și va genera forțe laterale considerabile atât asupra piloților, cât și asupra pneurilor.

În același timp, combinația dintre viteză, ritm și complexitate tehnică promite fanilor o cursă spectaculoasă, cu dueluri strânse și momente intense pe circuit.

Formula 1 revine la Istanbul | Foto: Autoritatea pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Turcia (TGA)

Marele Premiu al Turciei de Formula 1 va debuta cu sesiunile de antrenamente și calificări, programate pe 1 și 2 octombrie, urmate de cursa din 3 octombrie 2027.

Clipul care atrage atenția publicului din întreaga lume

Odată cu stabilirea datei oficiale a cursei, începe o nouă etapă și în promovarea internațională a Marelui Premiu al Turciei de Formula 1 2027.

Filmul de promovare „Catch It If You Can”, realizat de Agenția pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Turcia (TGA), sub coordonarea Ministerului Culturii și Turismului, a depășit 571 de milioane de vizualizări.