Max Verstappen a bifat o performanță istorică pe circuitul nocturn de la Marina Bay, obținând prima sa victorie din carieră în Marele Premiu din Singapore. Pilotul echipei Red Bull a încheiat un weekend impecabil, în care a fost cel mai rapid atât în calificările pentru sprint și cursă, cât și în ambele întreceri propriu-zise.

Prospețimea și ritmul de cursă l-au ajutat pe campionul olandez să se desprindă și să treacă linia de sosire cu un avans de 7,335 secunde față de monegascul Charles Leclerc (Ferrari). Podiumul a fost completat de liderul clasamentului general, italianul Kimi Antonelli, aflat la volanul monopostului Mercedes. Această victorie vine la capătul a 62 de tururi desfășurate într-o atmosferă incendiară sub reflectoarele din Singapore.

Performanța este cu atât mai importantă pentru pilotul Red Bull cu cât circuitul citadin din Singapore reprezenta un adevărat complex pentru el. În precedentele nouă încercări de la debutul său din 2015 pentru Toro Rosso, olandezul nu reușise niciodată să obțină un pole position sau o victorie pe acest traseu.

Weekend de vis pentru olandez la cea de-a 250-a prezență în Formula 1

Aflat la cea de-a 250-a cursă din carieră, olandezul a celebrat a doua victorie consecutivă din acest sezon, după succesul obținut în urmă cu o săptămână în Malaezia.

„A durat ceva timp, dar cred că această cursă a fost extrem de bună. Am avut ritmul necesar atunci când a trebuit, atât pe pneurile soft, cât și pe cele medium. Evident, sunt foarte fericit să câștig aici. Ultimele curse au fost cu adevărat pozitive pentru noi și există multă motivație în echipă pentru a obține rezultate și mai bune”, a declarat Max Verstappen la finalul întrecerii, potrivit AFP.

În spatele primilor trei clasați, perechea de la McLaren formată din Lando Norris și Oscar Piastri a ocupat pozițiile a patra și a cincea. Aceștia au devansat monopostul Ferrari condus de Lewis Hamilton, septuplul campion mondial încheind doar pe locul al șaselea după o alegere neinspirată de strategie.

Topul primilor zece piloți a fost completat de Liam Lawson (RB) pe locul șapte, Nico Hulkenberg (Audi) pe opt, George Russell (Mercedes) pe nouă – plecat de pe ultima poziție din cauza penalizărilor la motor – și Isack Hadjar (Red Bull) pe locul zece, plecat de pe linia boxelor.

Decizia greșită care l-a scos pe Lewis Hamilton de pe podium

Ritmul cursei a fost dictat încă de la start, când Verstappen a fost nevoit să blocheze atacul agresiv al lui Leclerc înainte de primul viraj. Monegascul a rămas lipit de monopostul Red Bull în primele tururi, în timp ce Hamilton își proteja poziția a treia în fața lui Kimi Antonelli.

Marea diferență de strategie s-a produs la trecerea pe la boxe. Hamilton a fost singurul dintre piloții din frunte care au luat startul pe pneuri medium și a fost primul care a schimbat pe soft în turul 19. Verstappen a așteptat până în turul 32 pentru oprire, păstrând conducerea cursei.

Momentul decisiv a apărut la neutralizarea cu virtual safety car, provocată de abandonul lui Lance Stroll (Aston Martin). În timp ce Leclerc și Antonelli au intrat imediat la boxe pentru pneuri proaspete, Hamilton a decis surprinzător să rămână pe pistă cu pneuri uzate, ignorând recomandarea inițială a echipei. Decizia l-a costat scump pe britanic, care a devenit o țintă ușoară pentru adversarii din spate.

Leclerc, Antonelli, Norris și Piastri l-au depășit succesiv pe Hamilton în ultimele tururi ale cursei. La final, vizibil afectat, septuplul campion mondial și-a prezentat scuzele prin radioul echipei pentru eroarea tactică asumată.