Cu un scor impresionant de 32-0 pe terenurile din Beijing, Novak Djokovic continuă să rescrie istoria tenisului mondial la vârsta de 39 de ani. Duminică, după o victorie spectaculoasă împotriva germanului Alexander Zverev, sârbul și-a asigurat calificarea în a șaptea finală în capitala Chinei.

Invincibil la Beijing: 32 de victorii consecutive

Beijingul pare să fie un teren magic pentru Djokovic. În cei 39 de ani ai săi, sârbul nu a cunoscut înfrângerea pe aceste terenuri, bifând 32 de victorii consecutive.

În meciul împotriva lui Zverev, considerat favorit înainte de duel datorită formei sale excelente, Djokovic a demonstrat din nou de ce este considerat unul dintre cei mai mari jucători din istoria tenisului.

„Am încercat să profit de fiecare minge mai scurtă, să-l presez, să variez jocul și să fiu agresiv. Am jucat riscant uneori, dar trebuia să fie așa. Dacă nu, ar fi fost foarte greu să câștig meciul”, a declarat Djokovic după meci.

Record doborât: Nadal lăsat în urmă

Prin această performanță istorică, Djokovic a depășit recordul lui Rafael Nadal de 31 de victorii consecutive la Roland Garros, devenind astfel cel mai de succes jucător din era Open într-un turneu.

Acest nou record consolidează poziția sârbului ca unul dintre cei mai mari jucători ai tuturor timpurilor.