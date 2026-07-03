Într-un interviu recent cu jurnalistul britanic Piers Morgan, Đjoković a fost întrebat direct despre valoarea averii sale. „Știi cât de bogat ești?” l-a provocat Morgan. „Aproximativ”, a răspuns sportivul.

Întrebat să ofere o cifră exactă, acesta a replicat: „Nu-mi place să vorbesc despre asta, Pierce.” Prezentatorul a continuat: „Pot să ghicesc? Dacă ar fi să ghicesc, aș spune cel puțin 300-400 de milioane”. La aceste estimări, Đjoković a răspuns enigmatic: „Poate”.

Conform informațiilor oferite de Blic, Đjoković deține multiple proprietăți imobiliare în întreaga lume, consolidându-și astfel statutul financiar.

Însă, drumul său spre succes nu a fost lipsit de obstacole. Mama sa, Diana, a povestit într-un interviu pentru podcastul Sportlight despre dificultățile întâmpinate de Novak în timpul școlii. „A trebuit să merg la comisia de disciplină să le explic unde fusese fiul meu. Nu au înțeles că nu putea sta în banca școlii. În cele din urmă, a fost exclus din sala de sport”, a declarat aceasta.

Pe de altă parte, soția sa, Jelena Đoković, are un parcurs academic impresionant. După ce a studiat la Liceul Sportiv din Belgrad, aceasta a urmat cursurile prestigioasei universități Bocconi din Milano, unde a obținut o diplomă în Administrarea Afacerilor și un master. În 2011, Jelena și-a completat studiile cu un doctorat în „Management și Servicii de Lux” la Universitatea Internațională din Monaco.