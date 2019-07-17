Etapa 1 (3 august 2019)
FOTBAL CLUB RAPID – ASSCS FARUL CONSTANŢA
CONCORDIA CHIAJNA – DACO-GETICA BUCUREŞTI
TURRIS-OLTUL TURNU MĂGURELE – PANDURII LIGNITUL TÂRGU JIU
ASU POLITEHNICA TIMIȘOARA – CS MIOVENI
CSM REȘIȚA – FC UNIVERSITATEA CLUJ
LUCEAFĂRUL ORADEA – SPORTUL SNAGOV
FOTBAL CLUB ARGEŞ – RIPENSIA TIMIȘOARA
SCM GLORIA BUZĂU – AFK CSIKSZEREDA MIERCUREA CIUC
METALOGLOBUS BUCUREŞTI – FC PETROLUL PLOIEȘTI
AFC UTA ARAD – DUNĂREA CĂLĂRAȘI
Etapa 2 (10 august 2019)
ASSCS FARUL CONSTANŢA – DUNĂREA CĂLĂRAȘI
FC PETROLUL PLOIEȘTI – AFC UTA ARAD
AFK CSIKSZEREDA MIERCUREA CIUC – METALOGLOBUS BUCUREŞTI
RIPENSIA TIMIȘOARA – SCM GLORIA BUZĂU
SPORTUL SNAGOV – FOTBAL CLUB ARGEŞ
FC UNIVERSITATEA CLUJ – LUCEAFĂRUL ORADEA
CS MIOVENI – CSM REȘIȚA
PANDURII LIGNITUL TÂRGU JIU – ASU POLITEHNICA TIMIȘOARA
DACO-GETICA BUCUREŞTI – TURRIS-OLTUL TURNU MĂGURELE
FOTBAL CLUB RAPID – CONCORDIA CHIAJNA
Etapa 3 (17 august 2019)
CONCORDIA CHIAJNA – ASSCS FARUL CONSTANŢA
TURRIS-OLTUL TURNU MĂGURELE – FOTBAL CLUB RAPID
ASU POLITEHNICA TIMIȘOARA – DACO-GETICA BUCUREŞTI
CSM REȘIȚA – PANDURII LIGNITUL TÂRGU JIU
LUCEAFĂRUL ORADEA – CS MIOVENI
FOTBAL CLUB ARGEŞ – FC UNIVERSITATEA CLUJ
SCM GLORIA BUZĂU – SPORTUL SNAGOV
METALOGLOBUS BUCUREŞTI – RIPENSIA TIMIȘOARA
AFC UTA ARAD – AFK CSIKSZEREDA MIERCUREA CIUC
DUNĂREA CĂLĂRAȘI – FC PETROLUL PLOIEȘTI
Etapa 4 (24 august 2019)
ASSCS FARUL CONSTANŢA – FC PETROLUL PLOIEȘTI
AFK CSIKSZEREDA MIERCUREA CIUC – DUNĂREA CĂLĂRAȘI
RIPENSIA TIMIȘOARA – AFC UTA ARAD
SPORTUL SNAGOV – METALOGLOBUS BUCUREŞTI
FC UNIVERSITATEA CLUJ – SCM GLORIA BUZĂU
CS MIOVENI – FOTBAL CLUB ARGEŞ
PANDURII LIGNITUL TÂRGU JIU – LUCEAFĂRUL ORADEA
DACO-GETICA BUCUREŞTI – CSM REȘIȚA
FOTBAL CLUB RAPID – ASU POLITEHNICA TIMIȘOARA
CONCORDIA CHIAJNA – TURRIS-OLTUL TURNU MĂGURELE
Etapa 5 (31 august 2019)
TURRIS-OLTUL TURNU MĂGURELE – ASSCS FARUL CONSTANŢA
ASU POLITEHNICA TIMIȘOARA – CONCORDIA CHIAJNA
CSM REȘIȚA – FOTBAL CLUB RAPID
LUCEAFĂRUL ORADEA – DACO-GETICA BUCUREŞTI
FOTBAL CLUB ARGEŞ – PANDURII LIGNITUL TÂRGU JIU
SCM GLORIA BUZĂU – CS MIOVENI
METALOGLOBUS BUCUREŞTI – FC UNIVERSITATEA CLUJ
AFC UTA ARAD – SPORTUL SNAGOV
DUNĂREA CĂLĂRAȘI – RIPENSIA TIMIȘOARA
FC PETROLUL PLOIEȘTI – AFK CSIKSZEREDA MIERCUREA CIUC
Etapa 6 (7 septembrie 2019)
ASSCS FARUL CONSTANŢA – AFK CSIKSZEREDA MIERCUREA CIUC
RIPENSIA TIMIȘOARA – FC PETROLUL PLOIEȘTI
SPORTUL SNAGOV – DUNĂREA CĂLĂRAȘI
FC UNIVERSITATEA CLUJ – AFC UTA ARAD
CS MIOVENI – METALOGLOBUS BUCUREŞTI
PANDURII LIGNITUL TÂRGU JIU – SCM GLORIA BUZĂU
DACO-GETICA BUCUREŞTI – FOTBAL CLUB ARGEŞ
FOTBAL CLUB RAPID – LUCEAFĂRUL ORADEA
CONCORDIA CHIAJNA – CSM REȘIȚA
TURRIS-OLTUL TURNU MĂGURELE – ASU POLITEHNICA TIMIȘOARA
Etapa 7 (14 septembrie 2019)
ASU POLITEHNICA TIMIȘOARA – ASSCS FARUL CONSTANŢA
CSM REȘIȚA – TURRIS-OLTUL TURNU MĂGURELE
LUCEAFĂRUL ORADEA – CONCORDIA CHIAJNA
FOTBAL CLUB ARGEŞ – FOTBAL CLUB RAPID
SCM GLORIA BUZĂU – DACO-GETICA BUCUREŞTI
METALOGLOBUS BUCUREŞTI – PANDURII LIGNITUL TÂRGU JIU
AFC UTA ARAD – CS MIOVENI
DUNĂREA CĂLĂRAȘI – FC UNIVERSITATEA CLUJ
FC PETROLUL PLOIEȘTI – SPORTUL SNAGOV
AFK CSIKSZEREDA MIERCUREA CIUC – RIPENSIA TIMIȘOARA
Etapa 8 (21 septembrie 2019)
ASSCS FARUL CONSTANŢA – RIPENSIA TIMIȘOARA
SPORTUL SNAGOV – AFK CSIKSZEREDA MIERCUREA CIUC
FC UNIVERSITATEA CLUJ – FC PETROLUL PLOIEȘTI
CS MIOVENI – DUNĂREA CĂLĂRAȘI
PANDURII LIGNITUL TÂRGU JIU – AFC UTA ARAD
DACO-GETICA BUCUREŞTI – METALOGLOBUS BUCUREŞTI
FOTBAL CLUB RAPID – SCM GLORIA BUZĂU
CONCORDIA CHIAJNA – FOTBAL CLUB ARGEŞ
TURRIS-OLTUL TURNU MĂGURELE – LUCEAFĂRUL ORADEA
ASU POLITEHNICA TIMIȘOARA – CSM REȘIȚA
Etapa 9 (28 septembrie 2019)
CSM REȘIȚA – ASSCS FARUL CONSTANŢA
LUCEAFĂRUL ORADEA – ASU POLITEHNICA TIMIȘOARA
FOTBAL CLUB ARGEŞ – TURRIS-OLTUL TURNU MĂGURELE
SCM GLORIA BUZĂU – CONCORDIA CHIAJNA
METALOGLOBUS BUCUREŞTI – FOTBAL CLUB RAPID
AFC UTA ARAD – DACO-GETICA BUCUREŞTI
DUNĂREA CĂLĂRAȘI – PANDURII LIGNITUL TÂRGU JIU
FC PETROLUL PLOIEȘTI – CS MIOVENI
AFK CSIKSZEREDA MIERCUREA CIUC – FC UNIVERSITATEA CLUJ
RIPENSIA TIMIȘOARA – SPORTUL SNAGOV
Etapa 10 (5 octombrie 2019)
ASSCS FARUL CONSTANŢA – SPORTUL SNAGOV
FC UNIVERSITATEA CLUJ – RIPENSIA TIMIȘOARA
CS MIOVENI – AFK CSIKSZEREDA MIERCUREA CIUC
PANDURII LIGNITUL TÂRGU JIU – FC PETROLUL PLOIEȘTI
DACO-GETICA BUCUREŞTI – DUNĂREA CĂLĂRAȘI
FOTBAL CLUB RAPID – AFC UTA ARAD
CONCORDIA CHIAJNA – METALOGLOBUS BUCUREŞTI
TURRIS-OLTUL TURNU MĂGURELE – SCM GLORIA BUZĂU
ASU POLITEHNICA TIMIȘOARA – FOTBAL CLUB ARGEŞ
CSM REȘIȚA – LUCEAFĂRUL ORADEA
Etapa 11 (12 octombrie 2019)
LUCEAFĂRUL ORADEA – ASSCS FARUL CONSTANŢA
FOTBAL CLUB ARGEŞ – CSM REȘIȚA
SCM GLORIA BUZĂU – ASU POLITEHNICA TIMIȘOARA
METALOGLOBUS BUCUREŞTI – TURRIS-OLTUL TURNU MĂGURELE
AFC UTA ARAD – CONCORDIA CHIAJNA
DUNĂREA CĂLĂRAȘI – FOTBAL CLUB RAPID
FC PETROLUL PLOIEȘTI – DACO-GETICA BUCUREŞTI
AFK CSIKSZEREDA MIERCUREA CIUC – PANDURII LIGNITUL TÂRGU JIU
RIPENSIA TIMIȘOARA – CS MIOVENI
SPORTUL SNAGOV – FC UNIVERSITATEA CLUJ
Etapa 12 (16 octombrie 2019)
ASSCS FARUL CONSTANŢA – FC UNIVERSITATEA CLUJ
CS MIOVENI – SPORTUL SNAGOV
PANDURII LIGNITUL TÂRGU JIU – RIPENSIA TIMIȘOARA
DACO-GETICA BUCUREŞTI – AFK CSIKSZEREDA MIERCUREA CIUC
FOTBAL CLUB RAPID – FC PETROLUL PLOIEȘTI
CONCORDIA CHIAJNA – DUNĂREA CĂLĂRAȘI
TURRIS-OLTUL TURNU MĂGURELE – AFC UTA ARAD
ASU POLITEHNICA TIMIȘOARA – METALOGLOBUS BUCUREŞTI
CSM REȘIȚA – SCM GLORIA BUZĂU
LUCEAFĂRUL ORADEA – FOTBAL CLUB ARGEŞ
Etapa 13 (19 octombrie 2019)
FOTBAL CLUB ARGEŞ – ASSCS FARUL CONSTANŢA
SCM GLORIA BUZĂU – LUCEAFĂRUL ORADEA
METALOGLOBUS BUCUREŞTI – CSM REȘIȚA
AFC UTA ARAD – ASU POLITEHNICA TIMIȘOARA
DUNĂREA CĂLĂRAȘI – TURRIS-OLTUL TURNU MĂGURELE
FC PETROLUL PLOIEȘTI – CONCORDIA CHIAJNA
AFK CSIKSZEREDA MIERCUREA CIUC – FOTBAL CLUB RAPID
RIPENSIA TIMIȘOARA – DACO-GETICA BUCUREŞTI
SPORTUL SNAGOV – PANDURII LIGNITUL TÂRGU JIU
FC UNIVERSITATEA CLUJ – CS MIOVENI
Etapa 14 (26 octombrie 2019)
ASSCS FARUL CONSTANŢA – CS MIOVENI
PANDURII LIGNITUL TÂRGU JIU – FC UNIVERSITATEA CLUJ
DACO-GETICA BUCUREŞTI – SPORTUL SNAGOV
FOTBAL CLUB RAPID – RIPENSIA TIMIȘOARA
CONCORDIA CHIAJNA – AFK CSIKSZEREDA MIERCUREA CIUC
TURRIS-OLTUL TURNU MĂGURELE – FC PETROLUL PLOIEȘTI
ASU POLITEHNICA TIMIȘOARA – DUNĂREA CĂLĂRAȘI
CSM REȘIȚA – AFC UTA ARAD
LUCEAFĂRUL ORADEA – METALOGLOBUS BUCUREŞTI
FOTBAL CLUB ARGEŞ – SCM GLORIA BUZĂU
Etapa 15 (2 noiembrie 2019)
SCM GLORIA BUZĂU – ASSCS FARUL CONSTANŢA
METALOGLOBUS BUCUREŞTI – FOTBAL CLUB ARGEŞ
AFC UTA ARAD – LUCEAFĂRUL ORADEA
DUNĂREA CĂLĂRAȘI – CSM REȘIȚA
FC PETROLUL PLOIEȘTI – ASU POLITEHNICA TIMIȘOARA
AFK CSIKSZEREDA MIERCUREA CIUC – TURRIS-OLTUL TURNU MĂGURELE
RIPENSIA TIMIȘOARA – CONCORDIA CHIAJNA
SPORTUL SNAGOV – FOTBAL CLUB RAPID
FC UNIVERSITATEA CLUJ – DACO-GETICA BUCUREŞTI
CS MIOVENI – PANDURII LIGNITUL TÂRGU JIU
Etapa 16 (9 noiembrie 2019)
ASSCS FARUL CONSTANŢA – PANDURII LIGNITUL TÂRGU JIU
DACO-GETICA BUCUREŞTI – CS MIOVENI
FOTBAL CLUB RAPID – FC UNIVERSITATEA CLUJ
CONCORDIA CHIAJNA – SPORTUL SNAGOV
TURRIS-OLTUL TURNU MĂGURELE – RIPENSIA TIMIȘOARA
ASU POLITEHNICA TIMIȘOARA – AFK CSIKSZEREDA MIERCUREA CIUC
CSM REȘIȚA – FC PETROLUL PLOIEȘTI
LUCEAFĂRUL ORADEA – DUNĂREA CĂLĂRAȘI
FOTBAL CLUB ARGEŞ – AFC UTA ARAD
SCM GLORIA BUZĂU – METALOGLOBUS BUCUREŞTI
Etapa 17 (13 noiembrie 2019)
METALOGLOBUS BUCUREŞTI – ASSCS FARUL CONSTANŢA
AFC UTA ARAD – SCM GLORIA BUZĂU
DUNĂREA CĂLĂRAȘI – FOTBAL CLUB ARGEŞ
FC PETROLUL PLOIEȘTI – LUCEAFĂRUL ORADEA
AFK CSIKSZEREDA MIERCUREA CIUC – CSM REȘIȚA
RIPENSIA TIMIȘOARA – ASU POLITEHNICA TIMIȘOARA
SPORTUL SNAGOV – TURRIS-OLTUL TURNU MĂGURELE
FC UNIVERSITATEA CLUJ – CONCORDIA CHIAJNA
CS MIOVENI – FOTBAL CLUB RAPID
PANDURII LIGNITUL TÂRGU JIU – DACO-GETICA BUCUREŞTI
Etapa 18 (16 noiembrie 2019)
ASSCS FARUL CONSTANŢA – DACO-GETICA BUCUREŞTI
FOTBAL CLUB RAPID – PANDURII LIGNITUL TÂRGU JIU
CONCORDIA CHIAJNA – CS MIOVENI
TURRIS-OLTUL TURNU MĂGURELE – FC UNIVERSITATEA CLUJ
ASU POLITEHNICA TIMIȘOARA – SPORTUL SNAGOV
CSM REȘIȚA – RIPENSIA TIMIȘOARA
LUCEAFĂRUL ORADEA – AFK CSIKSZEREDA MIERCUREA CIUC
FOTBAL CLUB ARGEŞ – FC PETROLUL PLOIEȘTI
SCM GLORIA BUZĂU – DUNĂREA CĂLĂRAȘI
METALOGLOBUS BUCUREŞTI – AFC UTA ARAD
Etapa 19 (23 noiembrie 2019)
AFC UTA ARAD – ASSCS FARUL CONSTANŢA
DUNĂREA CĂLĂRAȘI – METALOGLOBUS BUCUREŞTI
FC PETROLUL PLOIEȘTI – SCM GLORIA BUZĂU
AFK CSIKSZEREDA MIERCUREA CIUC – FOTBAL CLUB ARGEŞ
RIPENSIA TIMIȘOARA – LUCEAFĂRUL ORADEA
SPORTUL SNAGOV – CSM REȘIȚA
FC UNIVERSITATEA CLUJ – ASU POLITEHNICA TIMIȘOARA
CS MIOVENI – TURRIS-OLTUL TURNU MĂGURELE
PANDURII LIGNITUL TÂRGU JIU – CONCORDIA CHIAJNA
DACO-GETICA BUCUREŞTI – FOTBAL CLUB RAPID