Americanca Serena Williams, 45 de ani, campioană de 23 de ori de Grand Slam și cea mai mare jucătoare de tenis a erei moderne, are o păpușă Barbie dedicată, relatează New York Times.

O legendă are propria păpușă

O legendă are propria ei păpușă. Serena Williams a primit, în sfârșit, o păpușă Barbie dedicată ei.

Aceasta este inspirată de succesul ei de la Australian Open 2005, când a impresionat purtând acea ținută iconică, de un verde aprins, accesorizată cu șosete lungi, a anunțat producătorul Mattel., compania care deține franciza Barbie.

Sportiva, câștigătoare a 23 de titluri de Grand Slam la simplu, a și pozat alături de păpușă, cu o rochie într-o nuanță foarte asemănătoare.

„Seria Barbie Signature Role Models aduce un omagiu unei atlete care și-a câștigat cu adevărat statutul de una dintre cele mai mari jucătoare din sportul său. Superstarul tenisului Serena Williams a avut o carieră incredibilă de 30 de ani, acumulând nenumărate titluri, premii și distincții, inspirând generațiile viitoare să-și depășească limitele și să-și atingă măreția”, au notat cei de la Mattel.

Costă 45 de dolari

Păpușa e disponibilă imediat, costă 45 de dolari, iar culorile și decorațiunile pot varia. Suportul pentru păpușă este inclus. Include o rachetă și o minge.

„Doresc ca fiecare fetiță care se joacă cu această păpușă să vadă posibilități - nu doar în mine, ci și în ea însăși. Poate visa, poate munci din greu, își poate schimba direcția, poate depăși barierele și poate deveni orice își dorește”, a spus Serena Williams, într-un comunicat de presă.

Și Nadia are păpușă

La începutul acestui an, Williams a primit premiul „Barbie Dream Fest Icon”, care „onorează liderii, creatorii și factorii de schimbare care întruchipează spiritul posibilității”.

Printre alte vedete de tenis care au primit păpuși Barbie se numără Naomi Osaka, Ash Barty și Evonne Goolagong Cawley. Numeroși sportivi au fost imortalizați ca păpuși Barbie sau Ken, exemple recente incluzându-i pe Angel Reese din WNBA, vedeta de rugby Ilona Maher și LeBron James.

Și fosta mare gimnastă Nadia Comănesi are o păpușă, creată de Arădeanca, în 1976. Jucăria a fost relansată în 2005 într-un demers caritabil susținut de Fundația Nadia Comăneci. Însă exemplarele originale se vând acum online și cu 3.000 de lei, în funcție de starea în care se află.

A revenit pe teren la 45 de ani

Serena s-a întors pe teren în acest sezon, jucând la simplu la Wimbledon și la dublu cu o varietate de parteneri, în speciale, Venus Williams, sora ei și de șapte ori campioană de Grand Slam, care avea deja două păpuși Barbie.

Serena Williams a câștigat 23 de titluri de Grand Slam la simplu, mai multe decât orice jucătoare din Open Era și este pe locul doi la titluri de Grand Slam din toate timpurile, după Margaret Court (24).

WTA a clasat-o pe locul 1 la simplu, în opt ocazii separate, între 2002 și 2017. A condus clasamentul timp de 186 de săptămâni consecutive, egalând recordul stabilit de Steffi Graf. În total, ea a fost numărul 1 WTA timp de 319 săptămâni, ocupând locul trei de când a fost lansat clasamentul WTA, după Graf și Martina Navratilova.

Deține toate cele patru titluri majore de simplu simultan (2002-03 și 2014-15) și este al treilea jucător care a reușit acest lucru de două ori, după Rod Laver și Graf.