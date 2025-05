Nadia Comăneci, prima gimnastă din lume care a obținut nota 10 perfect la Jocurile Olimpice, rămâne și astăzi o figură emblematică nu doar în sportul românesc, ci și în cultura populară. La scurt timp după performanța istorică din 1976, figura sa a inspirat realizarea unei păpuși, devenită acum obiect de colecție.

Jucăria, fabricată în acel an de compania Arădeanca, a fost relansată în 2005 într-un demers caritabil susținut de Fundația Nadia Comăneci. Însă exemplarele originale, vechi de 49 de ani, se vând acum online la prețuri ce variază între 1.100 și 3.000 de lei, în funcție de starea în care se află.

Păpușa reproduce imaginea Nadiei din perioada marilor sale succese și a fost, în anii ’70, vândută cu doar 200 de lei. Astăzi, ea poate fi admirată și la Muzeul Jucăriilor din București, fiind considerată un simbol al excelenței românești în sport.

„Păpușa, deși are aproximativ 50 de ani, este conservată într-o stare extraordinară. Ochii se mișcă perfect, are gene și nu are defecte. Ținuta și medalia păpușii Nadia sunt cele originale, produse de fabrica Arădeanca, în 1976, ca un omagiu adus sportivei românce Nadia Comăneci”, a scris o persoană care încearcă să obțină 3.000 de lei pe celebra păpușă, potrivit unica.ro.

Totul despre Nadia Comăneci

Nadia Comăneci, fosta gimnastă, s-a născut pe data de 12 noiembrie 1961, în Onești, Bacău. Este de cinci ori medaliată cu aur olimpic, medaliile fiind obținute în probe individuale. În 1976, la vârsta de 14 ani, a devenit prima gimnastă care a primit un scor perfect, de 10, la Jocurile Olimpice, potrivit Wikipedia.

La aceleași Jocuri (Jocurile Olimpice de vară din 1976, de la Montreal), a primit încă șase note de 10 pentru alte probe, câștigând în total trei medalii de aur.

La Jocurile Olimpice de vară din 1980, de la Moscova, a câștigat alte două medalii de aur și a obținut încă două note de 10.

De asemenea, pe parcursul carierei sale, a câștigat nouă medalii olimpice și patru medalii la Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică.

Una dintre cele mai cunoscute gimnaste din lume, Nadia Comăneci este apreciată pentru grația și măiestria sa, ceea ce a adus sportului o popularitate globală fără precedent la mijlocul anilor ’70. Numită „cea mai emblematică gimnastă a secolului al XX-lea” de El País, Comăneci a fost desemnată unul dintre sportivii secolului al XX-lea de către Academia Laureus World Sports.

