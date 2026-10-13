3 obiceiuri observate de un oncolog la persoanele cu risc redus de cancer, după 30 de ani de muncă

Un stil de viață sănătos poate reduce riscul de cancer, chiar dacă factori precum vârsta, genetica sau mediul rămân în afara controlului nostru. Schimbările mici, dar constante, în obiceiurile zilnice pot avea un impact pozitiv semnificativ asupra sănătății pe termen lung, conform Blic, parte a grupului Ringier.

Un medic oncolog consultat de Blic subliniază că nu există niciun stil de viață care să garanteze prevenția cancerului, dar câteva obiceiuri pot scădea riscurile.

Importanța mișcării regulate

Nu trebuie să alergi kilometri întregi sau să petreci ore în șir la sală pentru a-ți proteja sănătatea. Activități simple precum mersul pe jos, mersul pe bicicletă, grădinăritul sau înotul pot deveni parte din rutina zilnică. Este esențial să evităm sedentarismul și să integrăm mișcarea în viața noastră de zi cu zi. Activitatea fizică regulată nu doar că ajută la menținerea unei greutăți corporale sănătoase, dar reduce și riscul dezvoltării anumitor tipuri de cancer.

Controlul greutății corporale, mai mult decât estetică

Păstrarea unei greutăți sănătoase nu este doar o chestiune de aspect fizic. Studiile arată că supraponderalitatea și obezitatea sunt legate de un risc crescut de apariție a mai multor tipuri de cancer. Recomandările organizațiilor mondiale din sănătate subliniază că menținerea unei greutăți normale ar trebui să fie o prioritate pe tot parcursul vieții. Totuși, acest lucru nu se referă la diete drastice sau la numărat obsesiv al caloriilor. Mai importante sunt obiceiurile pe termen lung: o dietă echilibrată și activitate fizică regulată.

Alimentația bazată pe plante, un aliat puternic

O dietă sănătoasă începe în bucătărie. Fructele, legumele, cerealele integrale și leguminoasele ar trebui să fie elemente de bază ale meniului zilnic. În schimb, consumul de carne procesată, alimente intens procesate, băuturi îndulcite și alcool trebuie limitat. „Nu există un aliment minune care să prevină cancerul, nici un superaliment care să compenseze obiceiurile nesănătoase”, subliniază specialiștii. Așadar, contează modelul general de alimentație pe care îl adoptăm pe termen lung.

Alte măsuri esențiale pentru prevenție