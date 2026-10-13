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A murit Vasile Ionescu, unul dintre cei mai importanți activiști și intelectuali romi din România postcomunistă

Ioana Dinu
Ioana Dinu
Jurnalist
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Vasile Ionescu, una dintre cele mai importante figuri ale mișcării rome din România postcomunistă, s-a stins din viață.
Un colaj de șase fotografii de arhivă ce înfățișează portraituri și grupuri de persoane în momente și vestimentații retro. Sursă foto Shutterstock
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Vasile Ionescu, una dintre cele mai importante figuri ale mișcării rome din România postcomunistă, s-a stins din viață.

Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” a anunțat decesul său, marți seară, pe pagina oficială de Facebook, aducându-i un omagiu: „Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România «Elie Wiesel» îi aduce un omagiu și transmite sincere condoleanțe familiei și celor apropiați”.

Vasile Ionescu a fost un promotor neobosit al drepturilor romilor, al identității lor culturale și al recuperării unei istorii marginalizate. Încă din ianuarie 1990, a luptat pentru recunoașterea contribuțiilor și suferințelor acestei comunități.

A fondat publicația „Aven Amentza” și a fost implicat activ în numeroase inițiative publice și organizatorice care au pus în lumină perspectiva romă asupra trecutului și prezentului.

În perioada 2003–2004, a fost membru al Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului din România, prezidată de laureatul Nobel Elie Wiesel. „A participat astfel la un demers fundamental pentru asumarea oficială a Holocaustului și a responsabilității autorităților române pentru persecuțiile și deportările evreilor și romilor”, a menționat Institutul „Elie Wiesel” pe Facebook.

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Istoria a fost o preocupare centrală pentru Vasile Ionescu. Acesta a militat pentru conștientizarea robiei romilor, păstrarea memoriei deportărilor acestora în Transnistria și includerea Holocaustului romilor în memoria colectivă a României.

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Tags: România
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