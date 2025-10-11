„În contextul Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina, prezentăm Națiunilor Unite o propunere pentru un armistițiu olimpic în toate zonele de conflict – inclusiv în Ucraina și în Orientul Mijlociu”, a declarat Antonio Tajani.

Ucraina a anunțat că sprijină inițiativa ministrului italian. Purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean al Afacerilor Externe, Heorhii Tikhii, a afirmat într-o conferință de presă la Kiev că țara sa „susține un astfel de apel”.

El a reamintit însă că Federația Rusă a încălcat de mai multe ori armistițiul olimpic, amintind invaziile asupra Georgiei și Ucrainei, lansate chiar în timpul unor astfel de perioade de încetare a focului.

Tikhii a subliniat că Rusia alege deliberat aceste momente, profitând de atenția globală îndreptată spre competițiile sportive, pentru a comite „acțiuni ilegale pe fundalul evenimentelor internaționale”.

„Ucraina este pregătită pentru un armistițiu cu Federația Rusă chiar acum, fără să aștepte Jocurile Olimpice”, a declarat reprezentantul Ministerului de Externe.

„Dacă pentru Rusia este nevoie de un „armistițiu olimpic” pentru a opri agresiunea, atunci să fie așa – dar insistăm ca acest lucru să se întâmple cât mai curând”, a adăugat el.

Tikhii a precizat că inițiativa Italiei urmărește să încurajeze Rusia să se implice în procesul de pace și să răspundă apelurilor internaționale de încetare a focului, ignorate până acum.

Unul dintre acestea a avut loc în martie, când Franța și Marea Britanie au propus un armistițiu de o lună în Ucraina „în aer, pe mare și pe infrastructura energetică”.

Jocurile Olimpice de iarnă se vor desfășura în perioada 6-26 februarie 2026, în Italia, la Milano și Cortina dAmpezzo.

