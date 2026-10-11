Un atac cu dronă a avariat grav un centru de date al gigantului tehnologic Yandex din regiunea Vladimir, situată la est de Moscova, provocând suspendarea completă a operațiunilor în această facilitate. Anunțul a fost făcut duminică de reprezentanții companiei, acesta fiind cel de-al treilea atac raportat într-o singură săptămână împotriva infrastructurii digitale ale celei mai mari companii de tehnologie din Rusia, relatează AFP.

Incidentul marchează o posibilă nouă etapă în conflictul dintre Kiev și Moscova, sugerând că Ucraina a lansat o campanie coordonată de ripostă vizând infrastructura de internet a Rusiei, la doar câteva săptămâni după ce armata rusă a lovit mai multe centre de date din Ucraina.

Măsuri de urgență și servicii afectate la nivel național

Reprezentanții Yandex au confirmat printr-un mesaj de alertă transmis pe platforma Telegram că infrastructura din regiunea Vladimir a fost avariată în urma impactului.

Din fericire, atacul nu s-a soldat cu victime umane, iar la fața locului au fost mobilizate imediat echipajele de intervenție ale serviciilor de urgență.

Cu toate acestea, din cauza daunelor majore, activitatea în cadrul centrului de date a fost oprită complet.

Compania le-a recomandat utilizatorilor și clienților corporativi să activeze planurile de siguranță pentru recuperarea datelor, în condițiile în care întreaga platformă a început să funcționeze în regim de avarie.

Conducerea tehnologică a avertizat că arhitectura rămasă disponibilă este instabilă, iar canalele de asistență tehnică ar putea înregistra perturbări semnificative în timp ce echipele de specialiști evaluează pagubele.

Trei lovituri succesive în doar câteva zile

Atacul din regiunea Vladimir vine după o serie de lovituri simetrice care au vizat alte facilități cheie ale companiei în ultimele zile.

Vineri, Yandex anunțase că un alt atac cu dronă avariase un centru de date din regiunea Kaluga, scoțând din funcțiune mai multe module tehnice și generând blocaje în funcționarea serviciilor populare ale companiei.

Cu doar o noapte înainte, un incident similar provocase un incendiu devastator la o facilitate Yandex din regiunea Reazan.

Acea explozie a cauzat o pană masivă de sistem, afectând platformele de transport, aplicațiile de livrare de mâncare și serviciile de comerț electronic folosite zilnic de zeci de milioane de cetățeni ruși.

Războiul cibernetic și infrastructura „Google-ului rusesc”

Cunoscută la nivel internațional drept „Google-ul Rusiei”, compania Yandex administrează cel mai utilizat motor de căutare din țară, precum și cele mai populare aplicații de ride-hailing și livrări la domiciliu.

Dependența masivă a societății și economiei ruse de aceste servicii transformă centrele sale de date într-o țintă strategică de prim ordin.

Loviturile succesive din această săptămână indică o schimbare de tactică din partea Kievului, care pare să își extindă aria de acțiune asupra infrastructurii critice de comunicații și date din profunzimea teritoriului rus.