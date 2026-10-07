Un atac devastator cu rachete efectuat în noaptea de 7 octombrie asupra orașului Priluki, din regiunea Cernihiv (Ucraina), a transformat un cartier rezidențial în dărâmături și a nimicit o întreagă familie de lucrători feroviari. Bilanțul provizoriu indică cel puțin 16 morți, printre care se numără și patru copii, alături de zeci de persoane rănite, relatează censor.net și Ukrainska Pravda.

Tragicul eveniment a provocat un val uriaș de durere în comunitatea locală, mai ales după ce autoritățile au confirmat că o întreagă familie din cadrul căilor ferate ucrainene a murit în doar câteva secunde.

O familie întreagă de feroviari, spulberată în propria casă

Printre clădirile lovite de rachetă s-a numărat și locuința în care se afla un mecanic de locomotivă, soția sa și cei doi copii ai lor.

Anunțul dureros a fost făcut de președintele consiliului de administrație al companiei naționale feroviare Ukrzalizniția, Oleksandr Pertsovski.

Proiectilul i-a ucis pe loc pe mecanicul de locomotivă, pe soția acestuia și pe cei doi copii ai lor: un băiat în vârstă de 8 ani și o fată de 13 ani.

Pertsovski a subliniat că familia reprezentase o adevărată dinastie în cadrul companiei și a transmis că sprijinul pentru rudele rămase în viață va fi necondiționat, deși pierderea este imposibil de compensat.

Atacul a afectat grav și alți angajați ai căilor ferate. Locuințele mai multor feroviari care se aflau la datorie în gară în momentul impactului au fost complet distruse.

Bilanț dramatic la Priluki: 16 morți și 55 de răniți

Numărul victimelor a crescut dramatic pe parcursul zilei, pe măsură ce echipele de salvare au avansat printre dărâmături. Potrivit datelor furnizate de poliția ucraineană, până la ora 15:00 au fost confirmate 16 decese, dintre care patru sunt copii.

De asemenea, alte 55 de persoane au fost rănite în urma exploziei, printre acestea numărându-se șapte copii și un ofițer de poliție.

Reprezentanții Serviciului de Urgență din regiunea Cernihiv au precizat că printre minorii spitalizați se află copii cu vârste de trei, cinci, opt și nouă ani.

Suflul deflagrației a provocat pagube enorme infrastructurii civile din oraș. Până în prezent, autoritățile au raportat avarierea a 15 clădiri de apartamente și a 16 locuințe private, însă evaluarea exactă a pagubelor materiale este în continuare în desfășurare.

Operațiuni contracronometru sub dărâmături

La locul tragediei se desfășoară o operațiune masivă de căutare și salvare. Pompierii și salvatorii lucrează neîntrerupt pentru scoaterea cadavrelor și identificarea eventualilor supraviețuitori îngropați sub mormanele de beton.

Nina Lutsenko, purtătoarea de cuvânt a Serviciului de Urgență de Stat din regiunea Cernihiv, a anunțat că trei persoane au fost salvate de sub dărâmături de la debutul intervenției, printre care și un copil.