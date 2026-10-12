La 90 de ani, Aurel Voicu, fost primar al orașului Cugir, își pregătește doctoratul: „Trebuie să fii cu internetul”

Aurel Voicu, un inginer din Cugir care a fost primar și viceprimar al orașului timp de 12 ani, își continuă studiile universitare la 90 de ani. Bărbatul este în al doilea an de doctorat la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, unde cercetează istoria înființării Muzeului orașului Cugir, un proiect cultural pentru care s-a implicat de-a lungul anilor, relatează Ziarul Unirea.

Bărbatul de 90 de ani ține pasul cu tehnologia

Pentru a duce la bun sfârșit lucrarea de doctorat, Aurel Voicu spune că trebuie să țină pasul cu tehnologia, să folosească internetul și calculatorul și să urmărească informațiile noi care trebuie incluse în cercetare. Inginerul precizează că nu utilizează inteligența artificială.

La vârsta de 90 de ani și trei luni, Aurel Voicu continuă să studieze la Facultatea de Istorie, Litere și Științe ale Educației din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Tema lucrării sale de doctorat este „Premisele înființării Muzeului orașului Cugir”.

Programul pe care îl urmează bărbatul de 90 de ani durează patru ani, iar cercetarea presupune multă muncă, documentare.

„Studiile durează patru ani, dar trebuie să ții pasul. Acum dau raportul de progres numărul 2. L-am predat pentru verificare etapa 1 și pe data de 28 septembrie este examinarea în fața comisiei. Lucrarea pentru doctorat o voi susține peste doi ani”, a declarat Aurel Voicu.

Inginerul recunoaște că efortul este considerabil, mai ales atunci când vine vorba despre utilizarea tehnologiei și adaptarea la metodele actuale de studiu.

„Am muncit foarte mult până acum. Este destul de greu mai ales că trebuie să fii cu internetul, trebuie să fii cu calculatorul, să fii cu toate astea la pasul vremii.”, a explicat acesta.

Nu folosește inteligența artificială

Deși a ajuns la o vârstă la care mulți oameni se retrag complet din activitățile profesionale și intelectuale, Aurel Voicu continuă să învețe și să folosească instrumente digitale pentru cercetarea sa.

Fostul edil îmbină metodele tradiționale de lucru cu cele moderne și spune că trebuie să urmărească permanent informațiile relevante pentru lucrare.

„Scriu și de mână și pe calculator. Trebuie ținut pasul cu noutățile și veștile care trebuie cuprinse în lucrare”, a afirmat inginerul din Cugir.

Aurel Voicu susține că nu folosește deloc inteligența artificială în activitatea sa de cercetare.

Lucrarea sa urmărește etapele care au dus la înființarea muzeului din Cugir.

Aurel Voicu a fost unul dintre principalii susținători ai înființării muzeului din Cugir, primul de acest fel din oraș. În prezent, instituția funcționează provizoriu sub forma unei expoziții muzeale permanente.

Aurel Voicu ar urma să își susțină teza de doctorat în anul universitar 2028-2029.

Inginerul a lucrat la uzina mecanică din Cugir între 1968 și 1995. După pensionare, a ocupat funcțiile de primar și viceprimar al orașului, pentru o perioadă totală de 12 ani.

Ulterior, s-a dedicat proiectului de înființare a muzeului, iar dorința de a înțelege mai bine istoria și patrimoniul local l-a determinat să revină la studiile universitare.

Pentru a putea colabora în mod corespunzător cu instituția culturală și pentru a dobândi cunoștințele necesare, a urmat un program de masterat în domeniul „Cercetarea, conservarea și valorificarea patrimoniului istoric”, pe care l-a absolvit la aceeași facultate.

Pentru asta, Aurel a trebuit să învețe să folosească computerul, mai ales că 90% dintre cursurile de masterat s-au desfășurat exclusiv online.