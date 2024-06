Povestea lui Aurel Voicu, românul student și absolvent de master la 89 de ani. „Am mai fost și apostrofat, dar am trecut cu bine”

Împlinește 89 de ani pe 17 iunie 2024 și se poate lăuda cu o performanță pe care foarte puțini români au obținut-o. Octogenarul din Alba este, în prezent, cel mai vârstnic student din România.

În mai puțin de o lună va absolvi masteratul la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, la Facultatea de Istorie. Domeniul ales este „Cercetarea, conservarea și valorificarea patrimoniului istoric”, unde a început, în 2022, alături de 16 colegi, urmând să finalizeze studiile în 5 iulie, când va avea loc susținerea lucrării de disertație. Din cei 17 studenți, 12 au ajuns la finalul studiilor de masterat.

Aurel Voicu fost primar în orașul Cugir

Admis la „fără plată”, cu diploma din 1968

Inginerul Aurel Voicu a lucrat întreaga sa viață profesională în cadrul uzinei mecanice din oraș, din 1968 și până în 1995. După pensionare a fost primar și viceprimar al orașului timp de 12 ani. La finalul carierei politice, s-a dedicat realizării unui muzeu. Pentru a colabora legal cu instituția culturală și pentru a aprofunda cunoștințele din domeniul istoriei necesare dezideratului, a decis să se înscrie la masterat.

Recomandări Oferta de pace a lui Putin, contestată la summitul din Elveția: „Absurdă, ultimatum, propagandă”

„Am intrat fără plată cu nota pe care am avut-o pe diploma de absolvent al facultății, în 1968, care este o notă dominantă, către maxim, și, astfel, am fost admis la master. La 3 octombrie 2022 a fost deschiderea oficială și ne-am apucat de treabă. A fost foarte greu, dar am absolvit primele trei semestre, iar pentru al patrulea încă nu s-au încheiat examenele. Îmi pregătesc lucrarea de disertație, care este gata în proporție de 50%”, a spus vârstnicul din Cugir.

Lucrarea se numește „Monumentele de for public, dovezi istorice ale culturii locale” și are legătură directă cu orașul în care locuiește. În calitate de primar și apoi de președinte al asociației „Pro Cugir”, a fost implicat direct în amplasarea unor astfel de monumente pe teritoriul localității.

Aurel Voicu a lucrat ca inginer în cadrul uzinei mecanice din oraș

A făcut cursuri aproape exclusiv online

Pentru a putea urmări și participa la cursuri, Aurel Voicu a fost nevoit să învețe să lucreze pe calculator, lucru dificil pentru vârsta sa. 90 la sută din cursuri au fost exclusiv online.

Recomandări Cum erau urmăriți turiștii de Securitatea comunistă în stațiunile de pe Litoral. Nemulțumirile românilor veniți în concediu: „Au făcut din noi niște animale”

„Am reușit să învăț și, la programul stabilit, deschideam laptopul, ascultam cursul și răspundeam la întrebări, dacă îmi erau adresate. A fost o reală competiție, iar lecțiile, interactive și interesante. Am mai fost și apostrofat, dar am trecut cu bine peste toate greutățile”, a completat octogenarul.

Acesta a absolvit primul an de studiu cu media 7,63, iar pentru primul semestru din al doilea an a obținut media 8,20. Aurel Voicu spune că a avut o colaborare bună și cu colegii. „La început a fost așa o atitudine de curiozitate din partea lor. Dar m-au acceptat și am colaborat foarte bine. La fel a fost și cu profesorii, care au dat dovadă de înțelegere”, a completat pensionarul din Cugir.

Felicitat la festivitatea de absolvire

În 8 iunie 2024, studentul Aurel Voicu a participat la festivitatea de absolvire organizată de Universitatea „1 Decembrie 1918”. „Este un exemplu pentru noi toți. Când l-am întrebat «De ce faceți acest program la 88 de ani?», a răspuns că există un muzeu în Cugir și are nevoie de un curator. Este o onoare pentru noi să îl avem ca absolvent al nostru”, a spus rectorul Universității, Daniel Breaz.

Având studiile prevăzute de legislație, Aurel Voicu își va putea continua colaborarea cu muzeul orașului. „După 5 iulie îmi voi relua colaborarea cu muzeul după doi ani de întrerupere. La muzeu avem cinci săli cu aproape 4.000 de exponate. Sunt obiecte legate de cartografie din istoria orașului nostru, obiecte care arată istoria fabricii de fier și oțel, artă religioasă, exponate tradiționale cu ținuta și portul românesc de la Cugir, exponate legate de 1 decembrie 1918. Sunt, de asemenea, produse vechi ale fabricii din oraș, mașini de cusut, mașini de spălat, lanțuri articulate și multe altele”, a mai afirmat Aurel Voicu.

Recomandări Profiturile dezvoltatorilor imobiliari s-au triplat în ultimii 5 ani. O firmă a trecut de la venituri de 26 de lei la profituri de 50 de milioane de lei!

Aurel Voicu, la absolvirea masterului

Ales în administrația Cugirului timp de 20 de ani

La Cugir, pe lângă uzina de muniție și armament, care funcționează și astăzi, a existat o tradiție de peste 50 de ani în domeniul producției de mașini de cusut și mașini de spălat. Aici erau angajate, în special, soțiile bărbaților care munceau în secția „specială”.

În 1989, lucrau în uzina mecanică circa 18.000 de oameni. Astăzi, în cele două societăți în care s-a divizat fosta mare platformă industrială, mai lucrează aproximativ 2.000 de persoane.

Studentul Aurel Voicu este pensionar din anul 1995. Cariera politică și-a început-o în anul 1992, când a fost ales consilier, în primele alegeri locale libere din România. Ulterior, a fost ales primar timp de două mandate, în perioada 1996 – 2004, și apoi viceprimar timp de un mandat.

Între 2008 și 2012 a fost, de asemenea, consilier local. Și în prezent, „studentul” mai activează din punct de vedere politic, el fiind președintele organizației pensionarilor din PNL Alba. Ultimul proiect important al acestuia este cel al realizării muzeului din Cugir. Autoritățile locale au demarat anul trecut procedura de acreditare a muzeului, un răspuns final din partea Ministerului Culturii fiind așteptat în 2024.

Urmărește-ne pe Google News