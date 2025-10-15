„Dar la noi niciodată nu este așa simplu: în loc să se dea drumul la trafic complet pe autostradă până în nodul trifoi A7-DN2 aflat pe lotul vecin, executat de Nurol, doar încărcarea spre București se face prin acest punct. În schimb, șoferii care vin dinspre Ploiești trebuie să iasă de pe A7 la km 47, pe DJ203G, și să intre prin Stâlpu ori prin Pietrosu/Costești și Spătaru, în loc să evite complet aceste localități!”, scrie Asociația.

Asociația a criticat dur lipsa de coordonare dintre CNAIR și Ministerul Transporturilor, acuzând „incompetența și delăsarea” autorităților pentru faptul că nu au asigurat finalizarea la timp a bretelei construite de firma Nurol. Această bretea ar fi permis folosirea completă a nodului rutier A7–DN2, dar lucrările au fost întârziate.

„După promisiunile fanteziste ale lui Grindeanu, Scrioșteanu și Pistol din 2024 când se băteau cu pumnul în piept că vom circula pe aici cel târziu în septembrie 2024, acum nu sunt în stare nici măcar să deschidă cum trebuie autostrada”, scrie în comunicat.

„Singura consolare este că turcii de la Nurol pot termina breteaua din nodul A7-DN2 necesară pentru fluxul de trafic sud->nord într-o săptămână-două și restul din cei aproape 14 kilometri ai A7 care ocolesc Buzăul spre sfârșitul lunii noiembrie. La nord de Focșani, vom vedea dacă UMB reușește în decembrie doar Tișița-Adjud sau va livra și Focșani-Tișița”, mai scrie în comunicat.

Contractul pentru lotul Mizil–Buzău a fost semnat în iunie 2022 cu asocierea Coni–Trace, pentru 1,25 miliarde lei fără TVA, și prevedea 20 de luni de execuție. Asociația Pro Infrastructură a atras atenția că promisiunile repetate ale oficialilor nu s-au concretizat. Cu această inaugurare parțială, rețeaua rutieră rapidă a României ajunge la 1.353km, dintre care 83 au fost deschiși în 2025

