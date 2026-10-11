Duminică, 11 octombrie, a fost străpunsă și cea de-a doua galerie, în lungime de 264 de metri, a tunelului Boița 1, situat pe Secțiunea 2 a Autostrăzii Sibiu - Pitești (A1). Anunțul a fost făcut de directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.

Prin această operațiune, constructorii turci din asocierea Mapa - Cengiz au finalizat străpungerea ambelor galerii ale tunelului Boița 1, după ce prima galerie, cu o lungime de 247 de metri, fusese străpunsă pe 20 iulie 2026.

Stadiul lucrărilor la tunelurile de pe Secțiunea 2 Boița - Cornetu

Odată încheiată etapa de excavare și străpungere la ambele galerii ale tunelului Boița 1, echipele de muncitori trec la realizarea cămășuielii interioare. În prezent, stadiul fizic al lucrărilor la acest obiectiv a ajuns la 45,11%.

În paralel, pe șantierul Secțiunii 2 se lucrează intens și la alte două structuri similare. La Tunelul Robești, lung de 900 de metri, ambele galerii au fost deja străpunse, iar stadiul fizic a atins 39,48%, în prezent executându-se lucrările de hidroizolație și căptușeală interioară.

În schimb, la Tunelul Balota, proiectat pentru o lungime de 500 de metri, echipele lucrează la excavații și cămășuiala exterioară, progresul fizic fiind de 13,69%.

Pe întreaga Secțiune 2, cuprinsă între Boița și Cornetu, sunt mobilizați în acest moment 708 muncitori și 162 de utilaje, iar stadiul fizic general al lucrărilor se situează la aproximativ 16%.

De ce se lucrează la doar 45% din capacitatea șantierului

Deși mobilizarea pe sectoarele deschise este vizibilă, activitatea pe întregul traseu întâmpină blocaje de natură birocratică.

În lipsa Acordului de Mediu revizuit și a Autorizațiilor de Construire complete pe tot lotul, constructorii pot derula doar aproximativ 45% din volumul total al lucrărilor prevăzute în contract.

Documentația necesară pentru obținerea avizelor a fost depusă de CNAIR la Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate (ANMAP) pe 12 august 2026.

Din această cauză, eforturile constructorilor sunt concentrate strict pe sectoarele autorizate, unde se lucrează la tuneluri, viaducte, terasamente și consolidări.

Traseul Secțiunii 2 are o lungime totală de 31,33 kilometri și este unul dintre cele mai dificile din punct de vedere tehnic de pe întreaga autostradă.

Pe acest sector vor fi construite în total 7 tuneluri, folosind tehnologia NATM (Noua Metodă Austriacă), un procedeu tehnic care utilizează rezistența naturală a masivului stâncos pentru susținerea galeriei prin torcretare, bulonare și stabilizare.