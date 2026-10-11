Odată cu sosirea toamnei, șoferii se confruntă cu o serie de provocări specifice pe drumurile publice, de la scăderea vizibilității până la carosabilul alunecos. Cu toate acestea, unul dintre cele mai mari pericole pentru mașină în lunile mai reci este adesea ignorat de majoritatea șoferilor: frunzele portocalii care se scutură din copaci, conform Echo24.

Daune provocate de frunzele care cad toamna

Experții de la Clubul Auto German (ADAC) au lansat un avertisment ferm, explicând că frunzele lăsate necurățate pot provoca daune extrem de costisitoare sistemelor electronice de control, tapiseriei și vopselei vehiculului.

Mecanismul prin care frunzele afectează vehiculul este unul treptat, dar extrem de distructiv.

Pe măsură ce frunzele acumulate în zona dintre parbriz și compartimentul motorului încep să se descompună, particulele fine rezultate blochează canalele invizibile de drenaj ale apei de ploaie.

Astfel, apa rămasă blocată nu se mai poate scurge pe lângă pasajele roților și începe să se infiltreze direct în habitaclu. Asta duce la probleme grave.

Primele semne la vehicule sunt umezirea covoarelor, scaunele îmbibate cu apă și un miros puternic de mucegai.

În cazul autoturismelor moderne, pericolul este mult mai mare: cablajele sensibile și unitățile electronice de control sunt montate adesea sub covoarele din spațiul pentru picioare sau pe panourile laterale.

Contactul prelungit cu apa sau umezeala duce la coroziune, scurtcircuite și defectarea definitivă a modulelor electronice.

Vehiculele dotate cu trapă sau plafon panoramic sunt deosebit de vulnerabile în fața acestui fenomen, deoarece canalele lor de evacuare sunt foarte înguste și se înfundă rapid cu reziduuri vegetale, permițând apei să se prelingă pe stâlpii interiori ai mașinii.

„Șoferii ar trebui să se asigure că îndepărtează în mod regulat frunzele acumulate din vehicul, în special din zona dintre parbriz și compartimentul motorului, din recipientul de apă de sub ștergătoare, din compartimentul motorului și din canalele de scurgere.”, a precizat un purtător de cuvânt al ADAC, conform sursei citate.

Și vopseaua mașinii are de suferit

Efectele negative ale frunzelor nu se opresc doar la sistemul electric. Substanțele chimice eliberate în timpul descompunerii frunzelor udate constant de ploaie pot pătrunde în stratul protector de lac al mașinii, lăsând pete permanente sau decolorări dificil de îndepărtat prin spălare.

Pentru a preveni reparațiile scumpe, specialiștii ADAC le recomandă șoferilor să efectueze o verificare periodică a zonelor critice.

Frunzele adunate sub capotă, în grila de sub ștergătoare sau pe mașină ar trebui îndepărtate periodic.

În cazul în care verificați canalele de scurgere ale trapei sau ale ușilor, curățarea nu trebuie realizată niciodată cu obiecte ascuțite, precum șurubelnițe sau sârme metalice, deoarece garniturile din cauciuc pot fi perforate.

Funcționarea corectă a sistemului de evacuare se poate testa simplu: turnați o cantitate mică de apă curată în canalul de scurgere: dacă lichidul curge imediat pe pământ în spatele roților, sistemul este curat.

În situația în care apa a pătruns deja în habitaclu, mașina trebuie dusă la service, pentru a fi rezolvată problema, însă factura poate ajunge la câteva mii de euro.

În plus, în Germania, șoferii care nu-și curăță mașina de frunze pot lua și amendă. Conform Codului Rutier din această țară, șoferii au obligația de a verifica și curăța mașina de frunze, zăpadă sau gheață înainte de plecare.