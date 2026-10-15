Avionul a transmis codul 7500 iar cei 306 pasageri au fost evacuați de urgență după o aterizare neplanificată. Ce s-a întâmplat în India

Un avion al companiei Air India, care zbura pe ruta Frankfurt - New Delhi, a fost redirecționat de urgență către Jaipur, după ce a emis codul transponder 7500. Semnalul internațional este folosit pentru a indica o posibilă deturnare sau un alt tip de interferență ilegală, informează portalul de știri Blic.rs, parte a grupului Ringier, și Hindustan Times.

Avionul Air India a aterizat de urgență în Jaipur

Zborul AI2030, operat cu o aeronavă Boeing 787 Dreamliner, a aterizat în siguranță pe aeroportul din Jaipur la ora locală 9.45, la aproximativ 280 de kilometri de destinația inițială. La bord se aflau 306 pasageri, toți fiind evacuați fără incidente și în deplină siguranță, relatează sursele citate.

După aterizare, aeronava a fost direcționată către o zonă izolată a aeroportului pentru un control amănunțit de securitate. Personalul aeroportuar a pus în aplicare măsuri stricte de siguranță, iar pasagerii au fost escortați sub supravegherea autorităților către terminal.

Ce s-ar fi întâmplat când a fost activat codul 7500

Codul 7500, cunoscut în aviația internațională drept un semnal de urgență care indică o deturnare sau o intervenție ilegală, ar fi fost transmis din greșeală, conform declarațiilor preliminare ale șefului aeroportului Jaipur, Charan Singh.

„Din informațiile inițiale, se pare că pilotul ar fi activat codul din greșeală”, a explicat Singh, în presa internațională. Cu toate acestea, o anchetă este în desfășurare pentru a clarifica circumstanțele exacte ale incidentului.

Zborul către New Delhi a fost reluat după câteva ore

După verificările de securitate amănunțite ale aeronavei, pasagerii și echipajul au primit permisiunea de a se reîmbarca și de a-și continua călătoria spre New Delhi.

Zborul a aterizat în capitala Indiei în cursul serii. Pentru a minimiza disconfortul creat, Air India le-a oferit pasagerilor opțiunea de a-și schimba gratuit rezervările sau de a solicita rambursarea integrală a biletelor în cazul anulării călătoriei.

Un incident similar a avut loc și deasupra Croației

Într-un incident separat, pe 14 octombrie, un avion al companiei Corendon Airlines, care opera un zbor între insula grecească Corfu și Nürnberg, a emis același cod 7500 în timp ce survola spațiul aerian al Croației. Potrivit autorităților, un avion de luptă Rafale al Forțelor Aeriene Croate a interceptat aeronava și a escortat-o până la ieșirea din spațiul aerian croat, unde a fost preluată de avioane de vânătoare germane care au însoțit-o până la destinație.

Aceste incidente atrag atenția asupra importanței vigilenței și a răspunsului rapid în aviație pentru a gestiona orice potențiale amenințări la siguranța pasagerilor și a echipajului.