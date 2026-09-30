Un zbor FlyDubai spre Tel Aviv a aterizat de urgență în Arabia Saudită, după ce doi piloți s-au luat la bătaie

Un avion de pasageri al companiei FlyDubai, care efectua cursa FZ1073 între Dubai și Tel Aviv, a aterizat de urgență miercuri dimineață, 30 septembrie 2026, în Arabia Saudită, după o altercație între piloți în timpul zborului.

Incidentul a declanșat o alertă de deturnare, conform The Jerusalem Post.

Avionul, la bordul căruia se aflau peste 100 de pasageri israelieni, a transmis inițial codul de urgență 7700, indicând o problemă generală, urmat de codul 7500, specific unei posibile deturnări.

Ulterior, semnalul a fost schimbat înapoi la codul inițial. În timpul incidentului, Forțele Aeriene Israeliene (IAF) au ridicat de la sol avioane de luptă pentru a gestiona situația, iar spațiul aerian israelian a fost temporar închis.

Autoritățile israeliene au intrat imediat în alertă maximă. Premierul Benjamin Netanyahu a convocat o reuniune de urgență cu oficialii din domeniul apărării.

„Incidentul este sub control, iar toate măsurile sunt luate pentru a asigura revenirea în siguranță a pasagerilor israelieni”, a declarat biroul premierului.

Aeronava a aterizat în cele din urmă pe Aeroportul Prince Sultan bin Abdulaziz din Tabuk, Arabia Saudită. Oficialii israelieni au confirmat că incidentul nu a fost o deturnare, ci a rezultat dintr-o altercație între piloți în timpul zborului.

Autoritățile saudite au intervenit pentru a asigura securitatea pasagerilor și a echipajului, iar o anchetă a fost demarată pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului.

„Flydubai poate confirma că zborul FZ1073, care opera pe ruta Dubai International (DXB) - Aeroportul Ben-Gurion (TLV), a întâmpinat un incident pe 30 septembrie în timpul călătoriei. Aeronava a aterizat în siguranță la Tabuk (TUU), iar toți pasagerii sunt în siguranță și luați în evidență. Siguranța și bunăstarea pasagerilor și echipajului nostru rămân priorități maxime. Echipele noastre colaborează strâns cu autoritățile relevante. Vor fi furnizate actualizări suplimentare odată cu confirmarea detaliilor”, a transmis compania aeriană FlyDubai.