Lucrările de modernizare a arterei Prelungirea Ghencea intră într-o nouă etapă spectaculoasă la conexiunea cu Șoseaua de Centură a Bucureștiului (DNCB). Muncitorii au început turnarea betonului la un bazin uriaș de retenție, construit la șapte metri adâncime lângă Pasajul Domnești.

Bazin uriaș de retenție, de peste 4.000 mp

Proiectul Primăriei Municipiului București (PMB) include și amenajarea unei parcări Park&Ride de 500 de locuri sau extinderea liniei de tramvai.

„Unul dintre cele mai ample proiecte de infrastructură din București, se încheie la Șoseaua de Centură cu o lucrare spectaculoasă: mecanizat, cu două excavatoare și patru basculante, construim în zona Pasajului Domnești un uriaș bazin de retenție, de peste 4.000 mp, la 7 metri adâncime”, au transmis reprezentanții Primăriei București.

Municipalitatea precizează că lucrările au ajuns la cota finală a bazinului, fiind începută turnarea stratului de beton. Deasupra bazinului de retenție, va fi amenajat un park & ride de 500 de locuri, urmând să fie extins până aici și tramvaiul, ca urmare a tronsonului 5 al lucrării.

„Deasupra, vom amenaja un park & ride de 500 de locuri, iar aici suntem la etapa elaborării PUZ-ului. De asemenea, lucrăm și la extinderea infrastructurii tramvaiului către acest park & ride, între rampele pasajului Domnești. Facem primele săpături și lucrăm la primele straturi ale căii de rulare. Este tronsonul 5: Str. Mărăcineni - Park&Ride”, potrivit sursei citate.

Stadiul lucrărilor pe celelalte tronsoane

PMB a precizat și care este stadiul celorlalte tronsoane ale proiectului Prelungirea Ghencea, între strada Brașov și strada Mărăcineni.