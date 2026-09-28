Șantierul de pe Prelungirea Ghencea din București înregistrează progrese vizibile pe toate sectoarele, de la Strada Brașov și până la viitorul Park&Ride, mobilizând zilnic zeci de muncitori și utilaje. În timp ce pe Tronsonul 2 au început lucrările de asfaltare, celelalte sectoare avansează prin intervenții la rețelele de utilități, structura drumului și viitorul terminal Park & Ride.

A început turnarea primului strat de asfalt pe tronsonul 2

Lucrările de pe Prelungirea Ghencea se află în etape diferite de execuție. Pe șantier lucrează, la data de 28 septembrie 2026, 140 de muncitori, 30 de ingineri și circa 60 de utilaje, potrivit informațiilor transmise de Primăria Municipiului București (PMB).

Reprezentanții primăriei susțin că vineri, 25 septembrie, a început turnarea primului strat de asfalt pe Tronsonul 2 Str. Brașov – Str. Râul Doamnei.

„Acesta este în continuare cel mai avansat tronson. Lucrările de infrastructură sunt în mare parte gata: săpăturile, fundația, sistemul de reducere a zgomotului și vibrațiilor, șinele de tramvai au fost montate, s-a făcut betonarea lor. Acum lucrăm la așternerea mixturilor asfaltice”, precizează PMB.

La sfârșitul săptămânii în curs va începe turnarea celui de-al doilea și ultimul strat de asfalt.

Stadiul tronsonului 3 Str. Râul Doamnei – Str. Valea Oltului

Pe sectorul dintre Str. Râul Doamnei – Str. Valea Oltului, pe 15 septembrie s-a mutat traficul rutier pe stânga drumului, care este gata, fiind începute pe lucrările pe dreapta.

„Azi, la aproape două săptămâni distanță, peisajul e de nerecunoscut. S-a decopertat, s-au făcut săpături, sunt avansate lucrările la zidurile de protecție și la infrastructura pentru stâlpii de alimentare electrică a tramvaielor. Țevile de apă, canalizare și gaze așteaptă să fie montate”, potrivit sursei citate.

Continuă lucrările la rețeaua de apă și canalizare pe trosonul 4

Tronsonul 4, între Str. Valea Oltului – Str. Mărăcineni, este un segment aflat într-o fază relativ incipientă.

„Aici trebuie realizate în paralel numeroase intervenții asupra utilităților existente înainte ca lucrările de tramvai și drum să poată avansa pe întreaga suprafață. S-au făcut însă progrese importante la rețelele de telecomunicații, iluminatul public și cablurile electrice, iar lucrările la rețeaua de apă și canalizare continuă. Au început și primele lucrări la structura drumului pe partea stângă”, precizează reprezentanții PMB.

Au început de două săptămâni săpăturile la Tronsonul 5

La tronsonul 5, între Str. Mărăcineni – Park&Ride, au început săpăturile de două săptămâni. În această zonă, o să fie amenajată, pe o suprafață de 4.200 mp, un park & ride de 500 de locuri. De asemenea, PMB anunță că în subteran va exista „un uriaș bazin de retenție a apelor pluviale”.

„Lucrăm și la extinderea infrastructurii tramvaiului către acest park & ride. Facem primele săpături și lucrăm la primele straturi ale căii de rulare. Au fost realizate ziduri de protecție și se execută infrastructura pentru stâlpii de alimentare electrică”, conform Primăriei Municipiului București.