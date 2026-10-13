Un Cadillac Eldorado decapotabil, fabricat în 1972, a fost fotografiat la reprezentanța Registrului Auto Român din Botoșani. Automobilul american are un motor V8 de 8,2 litri, o lungime de aproximativ 5,7 metri și cântărește peste 2,2 tone. La vremea lansării, Cadillac îl promova printr-un argument greu de ignorat: cel mai mare motor montat pe un autoturism de serie.

Cadillacul de la Botoșani are 54 de ani

Exemplarul prezentat de Registrul Auto Român, într-o postare pe Facebook, arată cum era conceput un automobil american de lux la începutul anilor ’70. Caroseria foarte lungă, motorul de mari dimensiuni și configurația decapotabilă făceau parte dintr-o ofertă destinată clienților care căutau spațiu și confort. Mașina a fost fabricată în 1972, ceea ce înseamnă că are 54 de ani în 2026.

Motorul de 8,2 litri era un argument de vânzare

Sub capotă se află un V8 de aproximativ 8.200 cmc. În documentația americană, motorul era identificat prin cilindreea de 500 de inchi cubi, echivalentul a circa 8,2 litri. Pentru a înțelege dimensiunea sa, acesta are o cilindree de peste patru ori mai mare decât un motor de 2,0 litri.

Motoruk și interiorul Cadillac-ului. Foto: Facebook/RAR

Afirmația despre recordul de cilindree apare chiar în broșura Cadillac din 1972, unde constructorul îl descria drept „cel mai mare motor de autoturism de serie din lume”. Formularea se referă la oferta din acea perioadă, nu la un record care ar fi rămas valabil până astăzi.

RAR indică o putere de 235 CP. Catalogul General Motors pentru anul 1972 folosește valoarea de 235 hp net, în sistemul american, echivalentă cu aproximativ 238 CP metrici. Diferența mică dintre cifre vine din unitățile folosite. Motorul era asociat unei transmisii automate, iar cilindreea foarte mare era prezentată alături de caracteristicile de confort ale mașinii.

Aproape 5,7 metri lungime, dar cu tracțiune față

Dimensiunile sunt cealaltă particularitate evidențiată de RAR. Eldorado măsoară aproximativ 5,7 metri și are o masă de peste 2,2 tone. Lungimea înseamnă că, într-un spațiu ipotetic de parcare de cinci metri, aproape 70 de centimetri din caroserie ar rămâne în afara acestuia.

În ciuda aspectului de automobil american clasic, cu o capotă foarte lungă și un V8 sub ea, Eldorado folosea tracțiune față. Cadillac introdusese această configurație pe noul Fleetwood Eldorado în 1967.

Broșura din 1972 punea în evidență și servodirecția cu raport variabil, precum și sistemul automat de menținere a nivelului caroseriei. Acestea erau caracteristici prin care constructorul urmărea să facă manevrarea și utilizarea unui automobil atât de mare mai confortabile. Ele descriu configurația oferită pentru model; starea lor actuală pe mașina din Botoșani nu este precizată.

Numele "Eldorado" a fost ales printr-un concurs

Povestea denumirii începe cu două decenii înaintea fabricării exemplarului din Botoșani. RAR amintește că angajații Cadillac au fost invitați să propună un nume pentru un automobil aniversar. Concursul era legat de proiectul decapotabil pregătit pentru aniversarea a 50 de ani de existență a companiei, în 1952.

The Cadillac Database, realizată cu contribuția Cadillac-LaSalle Club, identifică propunerea câștigătoare ca aparținând unei angajate din departamentul comercial. Numele a fost folosit apoi pentru decapotabila de serie din 1953, produsă în numai 532 de exemplare.