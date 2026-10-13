Marţi, 13 octombrie, la Judecătoria Sectorului 1 București, a fost al cincelea termen din procesul în care Călin Georgescu e acuzat de promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor crime de război, dar şi de promovarea de idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe. Georgescu a cerut să fie judecat în lipsă, dar Parchetul s-a opus, iar instanţa i-a cerut fostului candidat la Preşedinţie să vină în sala de judecată.

Georgescu trebuie să spună dacă recunoaște sau nu acuzaţiile

La avizierul de lângă sala unde urmează să înceapă procesul, cauza în care e judecat fostul candidat la Preşedinţia României este amestecată printre dosare ce au ca obiect conducerea sub influenţă, tulburarea ordinii și multe furturi.

Avocaţii care-l reprezintă pe Georgescu, Mircea Sinescu și Lucian Catrinoiu, au venit în sala de judecată înainte de ora 10:00, când e programat să înceapă procesul. Clientul lor lipsește. În boxa arestaţilor e doar o inculpată, adusă de la Penitenciarul Târgșor.

Şedinţa de judecată începe după ce judecătoarea Georgiana Prodan intră în sală și urcă la prezidiu. Este luat, peste rând, un dosar cu o amendă plătită între timp, apoi, așa cum e regula în instanţe, sunt strigate dosarele cu arestaţi. Primul e cel al fostului candidat la Președinţie.

Grefiera anunţă că la dosar a fost depusă o cerere, prin care Călin Georgescu solicită judecarea în lipsă. După șapte luni în care procesul a fost amânat, ba la cererea avocaţilor, ba din cauza schimbării titularului de complet, azi ar fi trebuit să se intre în linie dreaptă, o dată cu citirea rechizitoriului.

Procurorul de ședinţă se opune cererii de judecare în lipsă. El admite că Georgescu poate poate solicita asta, dar consideră cererea inoportună, pentru urmează să se citire actului de acuzare, moment în care inculpatul ar putea solicita să fie judecat în procedura simplificată, adică doar în baza probelor aflate la dosar. În această situaţie, procesul durează mai puţin, iar inculpatul beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă. Dar el trebuie să fie prezent în sală, ca să poată opta pentru procedura simplificată, subliniază procurorul.

Avocaţii lui Călin Georgescu spun că nici nu poate fi vorba de vreo procedură simplificată, atâta vreme cât clientul lor spune că este nevinovat, deci nu recunoaște acuzaţiile ce-i sunt aduse de Parchetul General.

Dar instanţa decide că e necesar ca Georgescu să fie prezent în sala de judecată, pentru ca el să spună direct dacă vrea sau nu să fie judecat în procedura simplificată. Și, prin urmare, respinge cererea acestuia de judecare în lipsă și acordă un nou termen pentru data de 3 noiembrie, „cu citarea inculpatului. Prezenţa sa este obligatorie”, subliniază judecătoarea Georgiana Prodan.

Parchetul General: „A reprodus, prin imitație, și tonul vocii mareșalului Ion Antonescu”

Georgescu a fost trimis în judecată de Parchetul General în iulie 2025, sub acuzațiile de promovare, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor crime de război, dar şi de promovare de idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, infracțiuni săvârşite în formă continuată (5 acte materiale).

Potrivit rechizitoriului, pe 16 iunie 2020 (într-un interviu), în luna septembrie 2020 (într-o postare online), pe 2 octombrie 2021 (la mitingul din Piața Universității), pe 1 septembrie 2024 (într-un video de pe canalul său) și pe 16 mai 2025 (într-o emisiune tv), „în baza aceleiași rezoluții infracționale”, Călin Georgescu „a promovat în public, prin diverse mijloace, idei, concepţii și doctrine fasciste, legionare și xenofobe, precum:

● mobilizarea în masă a națiunii în vederea regenerării și renașterii acesteia prin palingeneză - crearea omului nou, sub cupola misticismului creștin ortodox, inclusiv prin acceptarea implicită a folosirii unor mijloace violente;

● necesitatea emergenței unui lider carismatic, predestinat și autoritar, apt să pună în operă acest proces;

● glorificarea excesivă a trecutului istoric prin contrast cu situația prezentă, caracterizată de afectarea profundă a demnității comunității naționale și de plasarea acesteia în sfera statutului de victimă, ca urmare a acțiunilor unor inamici ai statului, artificial identificați sub forma unor actori statali externi;

● ultranaționalismul populist, având la bază un nucleu mitic creștin;

● cultul mareșalului Ion Antonescu, persoană condamnată definitiv pentru crime de război, elogiind persoana acestuia, prezentându-l drept erou național și reproducând, prin imitație, aproape până la identitate, nu doar cuvintele, ci și gesturile și tonul vocii sale și efectuând salutul legionar cu ocazia unui discurs susținut în fața unei mulțimi de protestatari la adresa restricțiilor impuse în contextul pandemiei de coronavirus, organizat în Piaţa Universităţii din Bucureşti, la data de 02 octombrie 2021”.

Ce pedeapsă prevede legea pentru infracțiunile de care e acuzat Călin Georgescu

Potrivit art.5 din O.U.G. 31/2002, „fapta persoanei de a promova, în public, cultul persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, (...), se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani și interzicerea unor drepturi.”

În plus, infracțiunea continuată, reținută în cazul lui Călin Georgescu, „se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită, al cărei maxim se poate majora cu cel mult 3 ani în cazul pedepsei închisorii, respectiv cu cel mult o treime în cazul pedepsei amenzii”, conform Codului penal.

În acest dosar, Georgescu a fost trimis în judecată sub măsura preventivă a controlului judiciar, ce i-a fost revocată de Tribunalul Bucureşti în aprilie, anul acesta.

Apărarea lui Georgescu: „S-a realizat un colaj de afirmații extrase din diverse discursuri”

Înainte ca procesul să înceapă, dosarul a trecut prin camera preliminară, unde s-a verificat dacă ancheta penală a fost făcută cu respectarea legii.

Prin avocat, Georgescu a solicitat restituirea cauzei la parchet, invocând, printre alte motive, că infracţiunea pentru care a fost trimis în judecată „este insuficient descrisă” în rechizitoriu, unde „s-a realizat un colaj de afirmații extrase din diverse discursuri, interviuri, apariții publice sau manifestații, din care s-ar fi reținut reproducerea unor concepte ce exprimă sentimente de dragoste și iubire de țară. Astfel de exprimări nu pot fi asimilate elementelor unei doctrine fasciste, legionare ori xenofobe, iar procurorul de caz nu explică nicăieri corespondența cu tiparul infracțional prevăzut de lege”, a precizat av. Mircea Sinescu, în sala de judecată.

Această critică a fost respinsă însă în camera preliminară de la Judecătoria Sectorului 1, instanța precizând, în încheierea prin care a decis că judecată poate începe, că „faptele pentru care inculpatul a fost trimis în judecată sunt prezentate într-o manieră clară, concretă și complexă, împrejurare care conduce la stabilirea obiectului și limitelor judecății”.

Călin Georgescu, prin avocat, a contestat decizia, dar în februarie anul acesta, un complet de divergență de la Tribunalul Bucureşti i-a respins contestația, ca nefondată.