Noutăți pentru pelerini

Preotul Constantin Sturzu, purtătorul de cuvânt al Mitropoliei, a oferit detalii despre desfășurarea evenimentului: „Pelerinajul închinat hramului Catedralei Mitropolitane din Iași va începe miercuri dimineață, 8 octombrie, de la ora 6.00, odată cu citirea Acatistului Sfintei Cuvioase Parascheva.”

O noutate importantă pentru acest an este prezența moaștelor Sfântului Grigorie Palama, care vor fi aduse din Tesalonic pe 11 octombrie. Credincioșii vor avea astfel ocazia să se închine la două sfinte moaște.

Programul pelerinajului

Racla cu sfintele moaște va fi expusă inițial în curtea Ansamblului Mitropolitan, urmând să fie mutată în interiorul catedralei când fluxul de pelerini va putea fi gestionat mai ușor. Slujba principală va avea loc pe 14 octombrie, de Sfânta Parascheva.

Autoritățile locale, în colaborare cu forțele de ordine, au luat măsuri pentru buna desfășurare a evenimentului. Primarul Iașiului, Mihai Chirica, a declarat: „Îi așteptăm așa cum i-am așteptat de fiecare dată, ca o gazdă bună, spunem noi, cu brațele deschise.”

Autoritățile recomandă pelerinilor să urmărească prognoza meteo și să se echipeze corespunzător.

Semnificația religioasă

Sfânta Parascheva este venerată în mai multe biserici ortodoxe, fiind considerată ocrotitoarea Moldovei și a oamenilor nevoiași. Data de 14 octombrie a fost stabilită ca zi de sărbătoare în 1955 de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

În această perioadă, Iașiul devine centrul atenției pentru credincioșii ortodocși și catolici din țară și străinătate. Deși se anticipează un număr mai mic de pelerini din cauza temperaturilor scăzute, autoritățile sunt pregătite pentru un aflux semnificativ de vizitatori între 11 și 15 octombrie.

Sfânta Cuvioasă Parascheva este sărbătorită la data de 14 octombrie în calendarul ortodox. Este o zi încărcată de tradiții și obiceiuri pe care creștinii le păstrează an de an. Află ce nu este bine să facă creștinii și care sunt cele mai importante tradiții și superstiții de Sfânta Cuvioasă Parascheva.

