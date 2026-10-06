Când intră alocațiile și indemnizațiile în octombrie 2026. Calendarul plăților pentru copii, persoane cu dizabilități și beneficiarii VMI

Plățile lunare pentru alocații, indemnizații și alte beneficii sociale vor începe în octombrie, conform calendarului publicat de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), relatează Digi24.

Alocațiile de stat pentru copii

Conform ANPIS, alocațiile de stat pentru copii, aferente lunii septembrie 2026, vor fi transferate în conturile bancare ale beneficiarilor pe 8 octombrie. Cei care optează pentru mandat poștal vor primi banii începând cu 10 octombrie. Aceste termene se mențin constante în majoritatea lunilor, oferind predictibilitate beneficiarilor.

Indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție

Tot pe 8 octombrie 2026, se vor efectua plățile în conturile bancare pentru indemnizația de creștere a copilului și stimulentul de inserție. Beneficiarii care au optat pentru mandat poștal vor începe să primească sumele din 10 octombrie.

Drepturile persoanelor cu dizabilități

Drepturile financiare destinate persoanelor cu dizabilități vor fi plătite pe 14 octombrie 2026, prin transfer bancar. În cazul celor care primesc aceste sume prin mandat poștal, data începerii plăților este 18 octombrie, potrivit calendarului ANPIS.

Alocații de plasament și drepturi de hrană

Alocațiile de plasament, indemnizațiile de hrană pentru pacienții cu TBC și beneficiile pentru persoanele cu HIV/SIDA vor fi transferate în conturi bancare pe 20 octombrie 2026. Beneficiarii care primesc aceste plăți prin mandat poștal vor avea acces la sume tot din 20 octombrie.

Ajutoarele din cadrul venitului minim de incluziune

Ajutoarele pentru familia cu copii și ajutorul de incluziune, parte a programului de venit minim de incluziune (VMI), se vor plăti în aceeași zi: 20 octombrie 2026, indiferent dacă beneficiarii au optat pentru cont bancar sau mandat poștal. Sumele plătite corespun lunii septembrie 2026, conform informațiilor furnizate de ANPIS.