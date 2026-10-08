Odată cu apariția primelor nopți răcoroase de toamnă, mii de români încep să își pună aceeași întrebare apăsătoare: când este momentul potrivit pentru a porni centrala termică și cum o putem seta eficient pentru a preveni explozia facturilor la gaz? Trecerea de la sezonul cald la cel rece aduce provocări financiare considerabile, dar câțiva pași simpli de reglaj pot reduce semnificativ consumul energetic.

Specialiștii în eficiență energetică au explicat pentru Euronews faptul că decizia de a porni încălzirea nu ar trebui luată exclusiv în funcție de calendar, ci pe baza temperaturilor reale din locuință și din mediul exterior. Dacă temperatura ambientală din casă coboară constant sub pragul de 19-20 de grade Celsius pe parcursul zilei, acesta este semnalul clar că instalația trebuie pusă în funcțiune. Amânarea excesivă poate duce la umezirea pereților și la apariția igrasiei, în timp ce pornirea prematură risipește resurse valoroase.

Găsirea temperaturii ideale pentru interior reprezintă cheia obținerii echilibrului între confortul termic și economiile lunare. Experții recomandă menținerea unei temperaturi de 20-21 de grade Celsius în spațiile de zi (precum sufrageria sau biroul). Pentru dormitoare, pragul optim recomandat de specialiști este de 18-19 grade Celsius, o valoare care nu doar că favorizează un somn mai odihnitor, dar scade semnificativ consumul de combustibil pe timpul nopții. Fiecare grad în plus setat pe termostat peste pragul de 20 de grade Celsius poate crește factura la gaze naturale cu aproximativ 6% până la 8%.

O greșeală frecventă comisă de mulți proprietari de centrale de apartament este oprirea completă a sistemului atunci când pleacă de acasă pentru câteva ore. Repornirea unei case reci obligă centrala să funcționeze la capacitate maximă timp îndelungat pentru a reîncălzi pereții, generând un consum mult mai mare decât dacă s-ar fi menținut o temperatură constantă de veghe. Când locuința rămâne goală pe parcursul zilei, este indicat ca termostatul să fie setat la o temperatură de 17-18 grade Celsius, urmând ca aceasta să fie crescută la revenirea acasă.

Iată pașii esențiali pe care trebuie să îi parcurgi pentru a optimiza funcționarea centralei și a caloriferelor în acest sezon:

Aerisește complet caloriferele înainte de prima pornire pentru a elimina punga de aer și a asigura distribuția uniformă a agentului termic. Setează temperatura apei pe turul centralei în condensare la o valoare cuprinsă între 50 și 55 de grade Celsius, nivel la care echipamentul atinge maximul de randament energetic. Instalează un termostat ambiental programabil sau inteligent, care permite ajustarea automată a căldurii în funcție de intervalele orare din zi. Evită acoperirea caloriferelor cu draperii lungi, măști decorative masive sau haine puse la uscat, deoarece acestea blochează circulația aerului cald în cameră. Verifică garniturile de la ferestre și uși pentru a preveni pierderile necontrolate de căldură către exterior.