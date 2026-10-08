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Odată cu apariția primelor nopți răcoroase de toamnă, mii de români încep să își pună aceeași întrebare apăsătoare: când este momentul potrivit pentru a porni centrala termică și cum o putem seta eficient pentru a preveni explozia facturilor la gaz? Trecerea de la sezonul cald la cel rece aduce provocări financiare considerabile, dar câțiva pași simpli de reglaj pot reduce semnificativ consumul energetic.
Specialiștii în eficiență energetică au explicat pentru Euronews faptul că decizia de a porni încălzirea nu ar trebui luată exclusiv în funcție de calendar, ci pe baza temperaturilor reale din locuință și din mediul exterior. Dacă temperatura ambientală din casă coboară constant sub pragul de 19-20 de grade Celsius pe parcursul zilei, acesta este semnalul clar că instalația trebuie pusă în funcțiune. Amânarea excesivă poate duce la umezirea pereților și la apariția igrasiei, în timp ce pornirea prematură risipește resurse valoroase.
Găsirea temperaturii ideale pentru interior reprezintă cheia obținerii echilibrului între confortul termic și economiile lunare. Experții recomandă menținerea unei temperaturi de 20-21 de grade Celsius în spațiile de zi (precum sufrageria sau biroul). Pentru dormitoare, pragul optim recomandat de specialiști este de 18-19 grade Celsius, o valoare care nu doar că favorizează un somn mai odihnitor, dar scade semnificativ consumul de combustibil pe timpul nopții. Fiecare grad în plus setat pe termostat peste pragul de 20 de grade Celsius poate crește factura la gaze naturale cu aproximativ 6% până la 8%.
O greșeală frecventă comisă de mulți proprietari de centrale de apartament este oprirea completă a sistemului atunci când pleacă de acasă pentru câteva ore. Repornirea unei case reci obligă centrala să funcționeze la capacitate maximă timp îndelungat pentru a reîncălzi pereții, generând un consum mult mai mare decât dacă s-ar fi menținut o temperatură constantă de veghe. Când locuința rămâne goală pe parcursul zilei, este indicat ca termostatul să fie setat la o temperatură de 17-18 grade Celsius, urmând ca aceasta să fie crescută la revenirea acasă.
Iată pașii esențiali pe care trebuie să îi parcurgi pentru a optimiza funcționarea centralei și a caloriferelor în acest sezon:
Reglarea corectă a temperaturii apei care circulă prin calorifere este la fel de importantă ca setarea termostatului din cameră. În cazul centralelor moderne în condensare, setarea unei temperaturi prea ridicate pe tur (de peste 65-70 de grade Celsius) anulează efectul tehnologiei de condensare și crește inutil consumul. Menținerea agentului termic la o temperatură mai scăzută permite condensarea vaporilor de apă și recuperarea căldurii latente, tradusă direct în costuri mai mici la final de lună.