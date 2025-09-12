Ce este o centrală termică

Căldura și apa caldă nu mai sunt demult un privilegiu, ci o necesitate zilnică pentru oricine. Datorită randamentului ridicat, tot mai multe gospodării și firme preferă să utilizeze centralele termice pentru încălzire. Există trei categorii de centrale pentru spații rezidențiale, iar diferența între acestea este dată de tipul de combustibil. Cum gazul rămâne cel mai accesibil dintre combustibilii convenționali, majoritatea locuințelor din România folosesc sisteme de încălzire care sunt conectate la rețeaua națională de distribuție a gazului, conform specialiștilor de la Buderus.

Centrala termică pe gaz este cea mai componentă a unui sistem de încălzire centrală, care produce agent termic și apă caldă menajeră prin arderea gazelor naturale. Aceasta folosește aproape integral energia degajată din gaz pentru încălzire și apă caldă, atingând un nivel de eficiență de aproximativ 90%.

Centralele pe gaz sunt oferite în două variante: cele clasice și modelele în condensare, acestea din urmă cu un randament mai bun. Spre deosebire de centralele pe combustibil solid, cele pe gaz pot fi montate în apartamente și în case deoarece ocupă puțin spațiu. Sunt mult mai ușor de utilizat, având un sistem de funcționare intuitiv, iar operațiunile de întreținere sunt simplificate comparativ cu alte tipuri de centrale.

Recomandări Noi detalii din ancheta criminalului Emil Gânj. Cine îl protejează pe bărbatul care a omorât-o pe Anda Gyurca: „Doarme în pat și mănâncă ciorbă!”

Cum funcționează centrala termică

Centralele termice pe gaz sunt cele mai populare deoarece are costuri mai reduse și un mod de funcționare clar și ușor de înțeles. Așa cum am precizat, ele utilizează gazele naturale pentru a furniza căldură și apă caldă menajeră, iar acest proces are loc prin încălzirea apei. Lichidul este pompat prin conducte și trece peste flăcările arzătorului pe gaz, ridicându-și temperatura la fel cu apa dintr-un vas pus pe foc. Ulterior, agentul termic este trimis din centrală către caloriferele din locuință și circulă permanent atâta timp cât instalația este pornită.

După ce traversează toate radiatoarele din circuit, apa pierde o parte din căldură, dar revine în centrală și este recirculată. Atunci când temperatura scade sub nivelul setat, termostatul activează centrala, iar aceasta pornește încălzirea. Termostatul este un dispozitiv asemănător unui termometru dotat cu un întrerupător care pornește automat atunci când temperatura este sub cea setată și se oprește când aceasta depășește pragul stabilit.

În acest fel, temperatura din locuință rămâne relativ constantă, oscilând doar cu câteva grade în jurul valorii setate. Cea de-a doua funcție importantă a centralei termice pe gaz este furnizarea apei calde menajere. Aceasta este obținută în mod asemănător încălzirii centrale, prin circulația apei peste flacără pentru a o încălzi. Apa care este încălzită direct la flacără nu este cea care ajunge la robinet, ci agentul termic care transmite căldura către apa menajeră utilizată, după cum precizează EK Instal.

Importanța pregătirii centralei termice pentru iarnă

Pe măsură ce se apropie sezonul rece este important să pregătești corespunzător centrala termică, astfel încât aceasta să funcționeze la parametri optimi pe tot parcursul iernii. O verificare făcută din timp te ajută să previi eventualele probleme și să te asiguri că tu și familia ta veți beneficia, fără întreruperi, de căldură și de apa caldă menajeră necesare pentru a trece confortabil peste sezonul rece.

Printr-o verificare amănunțită vei atenuarea riscurilor potențiale care apar în lunile mai reci, care sunt adesea probleme legate de combustibil ce pot crea blocaje funcționare defectuoasă, probleme de condens ce cauzează daune legate de umiditate și defecțiuni ale componentelor electrice care duc la defecțiuni. Întreținerea și verificarea centralei vor asigura o funcționare fiabilă pe tot parcursul iernii. Pregătirea corectă a centralei termice pentru sezonul rece aduce numeroase avantaje, cum ar fi o funcționare mai bună, un consum optim de gaze și prelungirea duratei de utilizare a centralei termice, notează Profire.

8 pași pentru a pregăti centrala pentru iarnă

Deși centrala termică este gândită să funcționeze pe termen lung, eficiența și siguranța sa depind în mare măsură de modul în care este întreținută și verificată, mai ales înainte de sezonul rece. Pentru ca acest echipament să funcționeze în mod eficient, economic și în siguranță este esențial să fie întreținut corespunzător și să fie pregătit înainte de sezonul rece.

Recomandări FBI a publicat primele fotografii cu omul pe care îl caută pentru uciderea lui Charlie Kirk

O centrală necurățată sau necontrolată va consuma mai mult gaz, se poate defecta în cele mai nepotrivite momente sau chiar poate deveni un pericol pentru locatari în situații extrene. De aceea, specialiștii recomandă ca fiecare proprietar să facă o verificare atentă a centralei termice pentru a se asigura că instalația este pregătită să facă față temperaturilor scăzute. Prezentăm cele mai importante opt operațiuni pe care se recomandă să le faci pentru a avea o locuință călduroasă pe timpul iernii.

Aerisește caloriferele

Zonele reci de pe calorifere pot indica prezența aerului blocat în instalație, ceea ce le reduce eficiența. Dacă radiatoarele nu se încălzesc uniform sau anumite porțiuni sunt mai reci decât altele, de regulă partea de jos este caldă, iar partea de sus rămâne rece. În acest caz, se recomandă să le aerisești. Aerisirea caloriferelor este o operațiune simplă care eliberează aerul blocat, permițând apei fierbinți să circule liber.

Astfel, locuința se încălzește uniform, fără pierderi de energie. Aerisirea caloriferelor contribuie la menținerea eficienței sistemului de încălzire. Este o etapă mică, dar esențială, care poate avea un impact semnificativ asupra performanței și consumului de energie. Totuși, nu trebuie făcută prea des, ci doar atunci când este necesar, deoarece poate scădea presiunea în instalație, fiind nevoie ulterior de completarea acesteia.

Verifică setările de control ale încălzirii

Optimizarea setărilor de control ale încălzirii este o modalitate simplă de a menține confortul casei tale, reducând în același timp consumul de energie. Este important să găsești echilibrul între căldură și eficiență. Temperatura ideală a camerei este între 18 și 21°C, media fiind de 20°C. Iarna poate fi tentant să ridici rapid temperatura, însă menținerea unui nivel moderat și constant previne suprasolicitarea centralei și poate aduce economii. De asemenea, ia în calcul modernizarea sistemului cu un control inteligent al temperaturii, care îți permite să gestionezi încălzirea de la distanță și să o ajustezi în funcție de nevoile zilnic. Acestea pot învăța rutina ta și se adaptează temperaturilor exterioare, menținând casa caldă atunci când este nevoie, fără un consum inutil de energie.

Izolează-ți locuința

O bună izolație a casei este esențială pentru a preveni pierderile de căldură. Astfel, imobilul rămâne cald pentru mai mult timp, reducând presiunea asupra centralei. Fără o izolație corectă, centrala va trebui să funcționeze mai intens pentru a menține temperatura constantă, ceea ce scade eficiența energetică. Începe prin a verifica izolația podului, pereților și ferestrelor. Îmbunătățirea sau izolarea suplimentară a acestor zone poate aduce diferențe majore. De asemenea, poți monta garnituri de protecție împotriva curenților de aer la uși și ferestre pentru a împiedica pătrunderea aerului rece. Astfel de măsuri simple și accesibile reduc pierderile de căldură și contribuie la un confort termic și o eficiență energetică mai bună pe durata iernii, informează Vaillant.co.uk.

Modernizează sistemul de încălzire

Dacă observi că instalația de încălzire nu mai oferă randamentul dorit – spre exemplu, dacă apelezi frecvent la un tehnician pentru reparații, sistemul este foarte vechi sau radiatoarele nu se încălzesc corespunzător – este posibil să fie timpul pentru o modernizare a sistemului. Centralele moderne sunt proiectate să fie extrem de eficiente, ceea ce reduce amprenta de carbon și scade facturile de încălzire pe termen lung. O alternativă este trecerea la o pompă de căldură. Pompele aer-apă extrag căldura din aer sau din sol, chiar și în condiții reci, și o transferă în locuință. Sunt foarte eficiente și consumă mult mai puțină energie electrică decât sistemele tradiționale. În plus, familiile defavorizate pot beneficia de subvențiile guvernamentale, cum ar fi voucherele de energie lunare care te vor ajuta să acoperi o parte din facturile la energie electrică. Indiferent dacă alegi o centrală modernă sau o pompă de căldură vei câștiga eficiență energetică, costuri de exploatare mai reduse și performanță fiabilă pe timp de iarnă.

Verifică dacă există scurgeri și blocaje

Condițiile grele de iarnă pot agrava problemele legate de instalație de încălzire, mai ales dacă țevile sunt expuse sau sunt insuficient izolate. Țevile înghețate pot crăpa, ceea ce duce la reparații costisitoare și la întreruperea încălzirii. Pentru a preveni aceste situații este recomandat să verifici locuința pentru eventuale scurgeri sau uzură, mai ales în jurul centralei. Fii atent și la posibile blocaje în instalație. Țeava externă de condens a centralei, care evacuează umezeala în exces, este foarte vulnerabilă la îngheț. Este important ca aceasta să fie bine izolată și fără obstrucții pentru ca sistemul să funcționeze optim.

Testează detectorul de monoxid de carbon

Dacă folosești o centrală termică pe gaz este esențial să verifici periodic detectorul de monoxid de carbon, mai ales înainte de lunile de iarnă. O verificare rapidă îți oferă siguranță că locuința rămâne protejată pe toată durata sezonului rece. Dacă nu ai deja un detector de monoxid de carbon, este ferm recomandat să instalezi unul.

Etanșează fisurile de aerisire

Curentul de aer din jurul ușilor sau a ferestrelor favorizează pierderile mari de căldură. Astfel, casa devine mai rece, iar centrala este obligată să consume mai mult pentru a compensa. Etanșarea acestor spații este o metodă simplă și economică pentru a păstra căldura în interiorul locuinței și pentru a ține aerul rece afară. Aplicarea de benzi de etanșare, silicon sau adăugarea de blocare a curenților de aer reprezintă soluții rapide care vor aduce un plus de confort. Prin reducerea curenților de aer locuința se va menține mai caldă pentru mai mult timp, iar sistemul de încălzire va funcționa mult mai eficient.

Foto: Shutterstock.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE