City Grill Group, cel mai mare lanț de restaurante cu capital autohton din România, a anunțat o nouă structură de conducere. Schimbările marchează o etapă de tranziție generațională și de consolidare pe piață. Carmen Polcovnicu, un manager care s-a alăturat grupului în urmă cu peste două decenii, preia funcția de CEO. În același timp, Ionuț Ceban devine Director de Operațiuni, iar Daniel Mischie, cel care a condus compania din poziția de CEO timp de aproape nouă ani, trece în rolul de Președinte Executiv.

Această reorganizare la vârf survine într-un an de expansiune accelerată pentru portofoliul grupului. Doar pe parcursul anului 2026, City Grill a inaugurat o nouă locație de tip cafenea-bistro în clădirea istorică a Cazinoului din Constanța și a demarat o investiție de 7 milioane de euro într-o unitate modernă de producție pentru ready meals. De asemenea, compania a alocat un buget de 6,5 milioane de euro pentru modernizarea și extinderea rețelei sale de restaurante. Cu o cifră de afaceri consolidată de 90 de milioane de euro la finalul anului 2025, grupul țintește să depășească pragul de 100 de milioane de euro până la sfârșitul acestui an.

O echipă de conducere crescută în interiorul companiei

Spre deosebire de alte mari corporații care recrutează executivi din exterior, noua structură de management a City Grill este formată exclusiv din oameni care și-au construit cariera pas cu pas în restaurantele grupului.

Daniel Mischie, co-fondator al businessului, a preluat rolul de CEO în ianuarie 2017, când rețeaua număra doar 17 locații. Sub conducerea sa, rețeaua a ajuns la 44 de unități operaționale, extinzându-se dincolo de Capitală prin achiziția Marty Restaurants din Cluj și diversificându-se în domenii precum hotelăria, evenimentele și producția pentru retail. Din poziția de Președinte Executiv, Mischie se va concentra de acum pe strategiile de dezvoltare pe termen lung, achiziții (M&A) și parteneriate antreprenoriale.

Carmen Polcovnicu, în vârstă de 43 de ani, activează în cadrul grupului din 2005. În cele două decenii de activitate, ea a ocupat pe rând pozițiile de Brand Manager pentru City Grill și Hanu' lui Manuc, iar ulterior pe cea de Director de Operațiuni, coordonând întreaga rețea. Din noul rol de CEO, ea urmărește adaptarea conceptelor culinare la cerințele noilor generații de consumatori.

Noul Director de Operațiuni, Ionuț Ceban (42 de ani), și-a început parcursul profesional în cadrul rețelei în anul 2007, la celebrul restaurant Caru' cu Bere. Ulterior, el a administrat restaurantele City Grill Covaci și Buongiorno Victoriei, iar din 2021 a activat ca Brand Manager la Hanu' lui Manuc, una dintre cele mai importante locații istorice din Capitală.

Focus pe noile generații și tehnologie

Fondatorii grupului subliniază că noua structură organizațională reprezintă un răspuns direct la schimbările din piață, unde generațiile Y, Z și Alpha reprezintă o pondere tot mai mare atât în rândul clienților, cât și în rândul angajaților. Tinerii din generațiile Y și Z constituie deja aproximativ 35% din clientela restaurantelor din grup, motiv pentru care concepte precum designul spațiilor, atmosfera și muzica sunt regândite pentru a le oferi o experiență socială completă.