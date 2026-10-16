Cât costă castraveții, gogonelele și conopida în piețele din București: gospodarii pregătesc murăturile pentru iarnă

Pregătirea cămării pentru sezonul rece rămâne unul dintre cele mai importante obiceiuri ale toamnei în gospodăriile românești. În luna octombrie, tarabele din piețele din București sunt pline de legume, iar bucureștenii încep să caute gogonele, castraveți, conopidă și condimente pentru murăturile de iarnă.

Cât costă castraveții, gogonelele și conopida în piața Drumul Taberei din București

Totuși, inflația și diferențele mari de preț de la o piață la alta fac ca bugetul alocat conservelor să varieze semnificativ în funcție de cartierul în care îți faci cumpărăturile. Spre exemplu, dacă în Drumul Taberei gogonelele se vând cu 5 lei kilogramul, în Dorobanți prețul este dublu.

Prețurile legumelor de sezon diferă considerabil între cartierele bucureștene în această toamnă. În Piața Drumul Taberei, gogonelele și castraveții se vând, în medie, cu 5 lei pe kilogram, în timp ce conopida și gogoșarii ajung la 7 lei pe kilogram. Varza roșie și morcovii pot fi achiziționați tot cu 5 lei kilogramul, iar o legătură de mărar uscat costă aproximativ 3 lei.

Cât costă gogonelele și gogoșarii în Piața Dorobanți

În schimb, cumpărătorii care aleg Piața Dorobanți plătesc dublu pentru majoritatea produselor. Gogonelele și castraveții ajung la 10 lei pe kilogram, conopida și varza roșie se vând tot cu 10 lei kilogramul, iar gogoșarii ajung până la 15 lei pe kilogram. Țelina costă în jur de 7 lei bucata, iar o legătură de mărar uscat ajunge la 4 lei.

La aceste costuri se adaugă ingredientele auxiliare achiziționate din magazine: oțetul de 9 grade, la aproximativ 4 lei litrul, zahărul, la 3,80 lei kilogramul, precum și sarea, usturoiul, hreanul și condimentele, care adaugă, în medie, între 2,50 și 3,50 lei la costul fiecărui borcan.

De câte kilograme de gogonele și gogoșari este nevoie pentru murături

Pentru a calcula corect cât costă pregătirea cămării, am luat în calcul rețetele clasice folosite de gospodine, adaptate pentru borcane mari de 3 litri, care conțin aproximativ 1,8 kilograme de legume și 1,2 litri de lichid.

Gogonelele murate în saramură necesită 1,5 kilograme de gogonele, 300 de grame de morcovi și gogoșari, o țelină mică, cu tot cu frunze, și o legătură de mărar uscat cu floare. La acestea se adaugă 1,2 litri de apă, 1,5 linguri de sare neiodată, specială pentru murături, usturoi, hrean, boabe de muștar și piper.

Castraveții murați în saramură sau oțet necesită 1,6 kilograme de castraveciori, 200 de grame de morcov tăiat rondele și o legătură de mărar uscat. Pentru lichidul care se toarnă în borcan se folosesc 1,2 litri de apă, 200 de mililitri de oțet de 9 grade, 2 linguri de zahăr, 1,5 linguri de sare, usturoi și condimente.

Conopida cu varză roșie reprezintă o altă opțiune extrem de populară, datorită culorii intense. Pentru un borcan este nevoie de un kilogram de conopidă desfăcută în buchețele, 600 de grame de varză roșie tăiată fideluță și 200 de grame de morcovi, la care se adaugă oțet, sare, zahăr și hrean.

Cât ajunge să coste un singur borcan de 3 litri de gogonele sau gogoșari în toamna anului 2026

Un borcan de 3 litri cu gogonele murate, pregătit cu ingrediente din Piața Drumul Taberei, ajunge la un cost total de 20,00 lei. Același borcan, pregătit cu legume din Piața Dorobanți, ajunge la 32,45 lei, din cauza prețului dublu al gogonelelor și a costului mai ridicat al țelinei și gogoșarilor.

Un borcan de castraveți murați costă 15,50 lei în Drumul Taberei, comparativ cu 25,50 lei în Dorobanți.

Cea mai accesibilă variantă rămâne borcanul de conopidă cu varză roșie, care presupune un cost de 14,50 lei în Drumul Taberei și de 21,50 lei în Dorobanți.

În medie, un borcan de 3 litri de murături făcute în casă costă 16,66 lei dacă ingredientele sunt cumpărate dintr-o piață de cartier mai ieftină, față de 26,48 lei dacă sunt cumpărate dintr-o piață situată într-o zonă rezidențială scumpă.

Cât plătește, aproximativ, o familie pentru stocul de murături de iarnă

Pentru un sezon rece care se întinde din noiembrie până în martie (aproximativ 20 de săptămâni), o familie formată din 3 persoane consumă, în medie, între 1,5 și 2 kilograme de murături pe săptămână. Acest consum echivalează cu un necesar de 12 borcane mari, de câte 3 litri, pentru întreaga iarnă, împărțite în mod egal între gogonele, castraveți și conopidă cu varză roșie.

Pentru realizarea acestui stoc de 12 borcane, o familie care își face cumpărăturile din Piața Drumul Taberei va scoate din buzunar un total de 200,00 lei. Înainte să plecați la cumpărături, nu uitați să verificați și rețeta de murături în saramură sau o rețetă tradițională de gogoșari în oțet, ca să aveți lista de produse deja pregătită.