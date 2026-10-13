Ce se schimbă pentru românii din Ucraina după promulgarea legii educației de către Zelenski. Reacția lui Nicușor Dan

Promulgarea modificărilor legislative privind dreptul minorităților naționale la educație de către președintele ucrainean Volodimir Zelenski reprezintă un pas important pentru comunitatea românească și pentru parcursul european al țării vecine, a declarat președintele Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook, subliniind impactul direct asupra drepturilor identitare.

Noile reglementări consolidează statutul limbilor oficiale ale Uniunii Europene în sistemul educațional ucrainean și oferă garanții suplimentare pentru utilizarea limbii materne în mediul școlar, dincolo de orele de curs propriu-zise.

„Considerăm că, în acest fel, Ucraina își consolidează poziția de candidat la integrarea în Uniunea Europeană, un proces pe care România îl sprijină ferm”, scrie președintele.

Dincolo de implicațiile geopolitice, măsura vizează în mod direct viața de zi cu zi a sutelor de mii de etnici români din regiunile istorice ale Ucrainei:

„Pentru etnicii români din Ucraina și pentru familiile lor, această chestiune nu este una abstractă. Este vorba despre limba în care copiii învață, despre păstrarea identității și despre transmiterea unei moșteniri culturale de generații.”

Pentru perioada următoare, prioritatea rămâne aplicarea efectivă a normelor, în special asigurarea continuității studiului în limba maternă și la nivelul ciclului liceal, printr-o colaborare strânsă între autoritățile de la Kiev și liderii comunității românești.