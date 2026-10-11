Cea mai înaltă turbină eoliană din lume a fost ridicată în Germania: poate alimenta 7500 de case cu electricitate pentru un an întreg

Tranziția energetică din Europa bifează o nouă bornă istorică. În localitatea Schipkau, din Germania, s-a încheiat construcția celei mai înalte turbine eoliene din lume. Proiectat și construit de compania germană Gicon din Dresda, acest turn de mare altitudine reprezintă o inovație tehnică majoră, menită să capteze vânturile mai puternice și mai constante care suflă la peste 300 de metri deasupra solului, relatează publicația germană TAG24.

Lucrările de construcție au durat 740 de zile, de la punerea pietrei de temelie pe 19 septembrie 2024, iar instalația urmează să fie racordată oficial la rețeaua națională de energie în cursul lunii noiembrie.

Un gigant de 365 de metri, la trei metri de recordul Turnului TV din Berlin

Cu o înălțime totală de 365 de metri, măsurată până la vârful palei de rotor în poziție verticală, noua structură din Schipkau devine oficial cea mai înaltă turbină eoliană de pe planetă. Totodată, ea ocupă locul al doilea în topul celor mai înalte construcții din Germania, fiind cu doar trei metri mai scundă decât celebrul Turn TV din Berlin.

Punctul central al turbinei se află la o înălțime a butucului (axul rotorului) de 300 de metri, o cifră record pentru industria eoliană globală, unde instalațiile convenționale terestre ating în mod obișnuit o înălțime a axului cuprinsă între 100 și 200 de metri.

Pentru această instalație s-a optat pentru o turbină Vensys-126 cu un diametru al rotorului de 126,2 metri. Deși palele sunt relativ mai mici comparativ cu alte modele de eoliene de ultimă generație, decizia a fost dictată de cerințele de statică și aerodinamică. La o altitudine de peste 300 de metri, viteza mai mare a vântului compensează dimensiunea mai redusă a palelor, generând o cantitate considerabilă de energie.

Inginerie ieșită din comun: Turn de 2.000 de tone ridicat telescopic

Masa totală de oțel utilizată pentru ridicarea turnului cu zăbrele se ridică la 2.000 de tone, structura exterioară fiind compusă din 22.000 de piese individuale. Construcția amintește vizual de un stâlp de înaltă tensiune gigantic, însă ascunde în interior o soluție tehnică complexă.

În interiorul pilonului zăbrelit se află un al doilea turn, prin intermediul căruia turbina a fost urcată în poziția sa finală cu ajutorul unui sistem telescopic, la o viteză de nouă metri pe oră. Prototipul actual urmează să fie analizat în exploatare pentru ca componentele sale să poată fi optimizate în vederea producției de serie.

Inginerii estimează că în Germania există aproximativ 4.000 de amplasamente în parcuri eoliene deja existente care ar putea fi echipate cu astfel de turnuri de mare altitudine, creând un fel de „al doilea etaj” al producției de energie eoliană pe aceleași suprafețe de teren.

De două ori mai multă energie și alimentare pentru 7.500 de gospodării

Generatorul instalat pe prototip are o putere nominală de 3,8 Megawați (MW). În condiții optime de funcționare, turbina produce 3.800 kWh de energie electrică într-o singură oră – o cantitate suficientă pentru a alimenta simultan peste 1.200 de cuptoare electrice sau 1,900 de mașini de spălat timp de 60 de minute.

Producția anuală estimată a turbinei este de 30 până la 33 Gigawați-oră (GWh), suficientă pentru a acoperi consumul electric al aproximativ 7.500 de gospodării formate din patru persoane. Datorită vântului de mare altitudine, care este cu aproximativ 28% mai puternic și mai constant decât la sol, noua instalație oferă un randament energetic cu peste 200% mai mare comparativ cu o turbină convențională echipată cu același diametru de rotor.

Costul total de construcție pentru acest prototip a fost de 25 de milioane de euro, de circa patru ori mai scump decât un turn eolian obișnuit. Cu toate acestea, dezvoltatorii preconizează că, odată cu trecerea la producția de serie, costul de fabricație va scădea la 10,8 milioane de euro per unitate.