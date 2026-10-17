Ultimul ghețar din Slovenia, Skuta, este pe cale de dispariție. Cu o reducere a suprafeței de la 2,5 hectare la doar 1,5 hectare, ultimele rămășițe de gheață ar putea dispărea în octombrie, relatează Associated Press și Blick.

Ultimul ghețar din Slovenia, Skuta, se află în pragul dispariției, fiind redus la o pată de gheață acoperită de noroi.

Potrivit cercetătorilor, ultimele urme ale acestuia ar putea dispărea complet până la finalul lunii.

Gheața dispare rapid

Geograful Miha Pavšek, care monitorizează Skuta de 80 de ani împreună cu echipa sa, explică amploarea fenomenului: „Stratul de gheață, care avea o grosime de zeci de metri, a scăzut la doar câțiva metri”.

Suprafața ghețarului a scăzut drastic, de la 2,5-3 hectare la aproximativ 1,5 hectare. Potrivit unui raport Reuters, ritmul accelerat al topirii sugerează că ghețarul ar putea dispărea complet în câteva zile.

De ce se topește atât de repede?

Cauza principală a dispariției rapide a ghețarului este combinația dintre iernile cu zăpadă insuficientă și temperaturile ridicate din timpul verii.

„Punctul critic apare când iarna nu avem suficientă zăpadă, iar vara este extrem de călduroasă”, spune Pavšek.

În 2026, aceste condiții au fost înregistrate atât în Slovenia, cât și în alte regiuni montane din Europa.

De exemplu, în Elveția, ghețarul Gries de lângă Pasul Nufenen a pierdut șase metri de gheață într-un singur an.

Măsuri de protecție insuficiente

În încercarea de a salva Skuta, 80-90% din suprafața ghețarului a fost acoperită cu moloz, care oferă un anumit grad de protecție împotriva soarelui.

Totuși, efectele acestei măsuri sunt limitate, iar apa continuă să se scurgă din peșterile situate sub ghețar.

Skuta, 2.532 de metri, este al treilea cel mai înalt vârf din Alpii Kamnik și este cunoscut pentru Ghețarul Skuta, care este cel mai estic ghețar din Alpi.

În alte țări se folosesc prelate textile pentru a reflecta radiațiile solare. „Aceste materiale pot încetini topirea gheții și compensa iernile cu zăpadă puțină”, a declarat expertul în glaciologie Lifa Imad.

Totuși, această metodă este costisitoare și are un impact negativ asupra mediului, din cauza microplasticului eliberat de materialele textile.

Alternative inovatoare

O soluție alternativă ar putea fi crearea de „ghețari artificiali” în locul conservării celor existenți.

În Val Roseg, Elveția, specialiștii de la Fachhochschule Graubünden au testat între 2016 și 2019 o tehnică indiană de construire a unor conuri de gheață, denumite Ice Stupas.

Aceste structuri se formează iarna și eliberează apă topită în primăvară, contribuind la alimentarea agriculturii.