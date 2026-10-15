Ce înseamnă pentru șoferi cercurile galbene care au apărut pe șosele din Germania și Austria. Marcajele nu sunt indicatoare rutiere oficiale

Puncte galbene și cercuri în nuanțe de verde-neon au apărut pe șosele, în mai multe orașe din Germania și Austria. Marcajele neobișnuite sunt menite să atragă atenția șoferilor, să reducă viteza și să crească siguranța rutieră, fără instalarea unor indicatoare suplimentare sau introducerea unor noi interdicții.

Unde au apărut cercurile galbene

Deși seamănă cu elemente de artă stradală, cercurile galbene au fost concepute ca o măsură pentru creșterea siguranței rutiere.

Noile marcaje au fost observate în Düsseldorf, Berlin și Karlsruhe, în Germania, precum și în orașe din Austria, iar scopul lor este să determine șoferii să circule mai prudent, fără instalarea unor indicatoare suplimentare sau introducerea unor noi interdicții.

Ideea are la bază principiile psihologiei traficului rutier.

Galbenul este considerat o culoare de avertizare în trafic, iar contrastul puternic dintre marcaje și asfaltul închis la culoare le face ușor de observat. Tocmai această surpriză vizuală este urmărită de autorități. Marcajele ar trebui să atragă privirea șoferilor asupra carosabilului și să îi determine să ridice piciorul de pe accelerație.

Potrivit informațiilor prezentate de focus.de, punctele galbene urmăresc trei efecte principale: reducerea vitezei fără indicatoare sau interdicții suplimentare, creșterea atenției conducătorilor auto și diminuarea traficului pe șosea.

Marcajele sunt combinate uneori cu stâlpișori

În anumite zone, marcajele colorate sunt completate de stâlpișori montați pe marginea carosabilului. Împreună, acestea creează impresia că drumul este mai îngust.

Pentru șoferii care nu cunosc zona, aspectul poate face traversarea mai puțin atractivă. Și acest efect face parte din conceptul destinat reducerii traficului de tranzit.

Marcajele nu sunt încă răspândite pe scară largă, însă au fost înregistrate deja unele rezultate. În Austria, pe un sector de drum amenajat în acest mod, viteza de circulație a scăzut cu două până la trei kilometri pe oră. De asemenea, experiențele internaționale sugerează că asocierea marcajelor cu stâlpișorii poate fi legată de reducerea numărului de accidente, în special în beneficiul bicicliștilor și al pietonilor.

Critici privind eficiența, costurile și lipsa unui statut oficial

Măsura nu este lipsită de controverse. Unul dintre principalele aspecte semnalate este faptul că punctele și cercurile colorate nu reprezintă indicatoare rutiere oficiale.

Deoarece aceste marcaje sunt încă puțin cunoscute, ele pot provoca și confuzie în rândul șoferilor. Alte critici vizează costurile și aspectul vizual.