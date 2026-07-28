Ce înseamnă triunghiul cu un punct negru în mijloc

Indicatoarele rutiere ar trebui să fie recunoscute dintr-o privire de orice conducător auto. Totuși, printre sutele de semne folosite în întreaga lume există unele care, odată cu trecerea timpului, au ajuns să fie aproape uitate. Unul dintre acestea este indicatorul triunghiular cu un punct negru mare în mijloc. Dacă nu îl recunoști, nu ești singurul.

La prima vedere, semnul pare să avertizeze asupra unui pericol concret. În realitate, el nu indica o curbă periculoasă, o alunecare de teren sau un carosabil alunecos. Rolul său era unul mai general: să informeze șoferii că urmează să intre pe un sector de drum pe care accidentele rutiere se produceau mult mai frecvent decât în alte zone.

Acest indicator a fost introdus pentru prima dată în Marea Britanie, în anul 1955, și era amplasat în locurile în care statisticile arătau un număr neobișnuit de mare de accidente rutiere.

Ideea era simplă: chiar dacă șoferul nu știa ce pericol îl așteaptă după următoarea curbă, prezența indicatorului îl determina să reducă viteza și să conducă mai prudent.

De ce a dispărut de pe majoritatea drumurilor

În timp, specialiștii în siguranță rutieră au ajuns la concluzia că o astfel de avertizare este prea generală și nu oferă suficiente informații conducătorilor auto. Astfel, s-a considerat că este mai util ca șoferii să fie avertizați asupra riscului concret pe care îl întâlnesc, cum ar fi o curbă periculoasă, o intersecție cu vizibilitate redusă, un carosabil alunecos sau un alt obstacol specific.

Din acest motiv, indicatorul cu punctul negru a fost eliminat treptat de pe drumuri și, în prezent, mai poate fi întâlnit doar în anumite state.

Dispariția indicatorului nu înseamnă însă că sectoarele de drum cu risc ridicat de accidente nu mai există.

Autoritățile continuă să monitorizeze zonele în care se înregistrează un număr neobișnuit de mare de accidente rutiere. Diferența este că, în prezent, aceste probleme sunt abordate prin măsuri concrete, precum îmbunătățirea semnalizării, instalarea unui iluminat mai eficient, montarea parapetelor de protecție, reamenajarea intersecțiilor sau alte lucrări de infrastructură menite să reducă riscul producerii accidentelor. Prin urmare, dacă întâlniți acest indicator rutier, astăzi destul de rar, trebuie să știți că mesajul său este simplu: el nu avertizează asupra unui singur pericol, ci semnalează faptul că urmează un sector de drum pe care, de-a lungul timpului, s-a înregistrat un număr mare de accidente, motiv pentru care este necesară o atenție sporită.

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