Ciprian Ciucu caută șefi pentru 5 mari companii municipale din București: ce i-au transmis internauții

Primăria București a lansat selecția pentru consiliile de administrație pentru cinci companii municipale. Procesul este transparent, iar anunțurile sunt publicate online pentru acces public, după cum a anunțat edilul Ciprian Ciucu, pe Facebook. Internauții au reacționat imediat la postarea din mediul online și i-au transmis mai multe mesaje.

PMB a publicat anunțurile pentru cinci companii municipale

Primăria Municipiului București, condusă de Ciprian Ciucu, a demarat procesul de selecție pentru consiliile de administrație ale cinci companii municipale.

„Am promis că voi profesionaliza și depolitiza companiile municipale.

Uite că am ajuns și aici, Primăria Municipiului Bucureşti a publicat anunțurile pentru selecția consiliilor de administrație ale acestor companii.

Și o facem transparent, inclusiv această postare are scopul de a face acest proces vizibil, nu cum a făcut în trecut ADI TPBI, și a publicat pe site-uri obscure selecția pentru STB”, a scris Ciprian Ciucu. Anunțurile au fost publicate pe site-ul Primăriei, iar primarul general le-a distribuit pe contul de Facebook.

Lista companiilor municipale pentru care sunt valabile anunțurile

Companiile vizate sunt: Compania Municipală Parking București S.A., Energetica Servicii București S.A., Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A., Service Ciclop S.A. și Eco Igienizare București S.A. Internauții au fost invitați să distribuie informațiile pentru a atrage candidați competenți.

„Așa se face: transparent, clar, legal. Să preia presa, să afle lumea. Vreau ca Bucureștiul să fie un model pentru toată țara.

Am publicat pe site-ul Primăriei anunțurile pentru:

Compania Municipală Parking București S.A.

Compania Municipală Energetica Servicii București S.A.

Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.

Service Ciclop S.A.

Compania Municipală Eco Igienizare București S.A.

Dați mai departe ca să se știe și să avem de unde alege!”, scrie primarul general în postare.

Ce mesaje i-au transmis internauții lui Ciprian Ciucu

Postarea de pe Facebook-ul lui Ciprian Ciucu a stârnit un val de reacții. Peste 100 de internauți i-au răspuns și i-au transmis mesaje primarului general. Anunțul a împărțit însă internetul în două tabere. Pe de-o parte, au fost comentarii de susținere pentru inițiativa primarului general, dar pe de altă parte, au fost și persoane care sunt convinse că locurile vor fi ocupate de „candidați afiliați politic”.

„De ce s-ar înscrie cineva care nu e afiliat politic la aceste selecții?”; „Nu mai bine le desființați?”; „Se știe că vor fi membri PNL”; „În loc să caute soluții pentru București și pentru STB, riscă să transforme instituțiile publice în victimele ambițiilor politice”; „Șapte membri? Dar ce fac ăștia pentru oraș?”, sunt doar câteva dintre comentariile bucureștenilor care nu au fost de acord cu inițiativa edilului.

„Respect, omule drag”; „Cel mai bun primar la ora actuală”; „Felicitări!”; „Felicitări pentru curajul tău”, sunt și mesajele de susținere pentru Ciucu.

Totuși, la postarea de pe Facebook au fost și mesaje prin care bucureștenii i-au atras atenția lui Ciprian Ciucu asupra procesului „stufos” și „rupt de actualitate”: