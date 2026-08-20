Energetica, Parking București, Trustul Clădiri Metropolitane, Eco Igienizare București, Managementul Traficului București, Centrul de Sănătate STB, Service Ciclop și Compania Municipală Iluminat Public sunt cele opt entități pentru care o majoritate de peste 40 de consilieri generali (erau necesare minimum 28 de voturi) a votat să poată fi adoptate proiecte de hotărâre care să permită stabilirea de comisii de selecție care să asigure un proces de identificare a persoanelor potrivite, atât ca pregătire, cât și ca vechime, în condițiile în care acum conducerile sunt pe „provizorate”, adică mandat de cinci luni, oameni veniți mai ales din cadrele de partid ale formațiunilor din CMGB.

Potrivit informațiilor Libertatea, tot procesul poate dura până la 150 de zile, însă în aceste cazuri este dorită tranșarea selecțiilor încă din luna septembrie.

La debutul discuțiilor din CGMB despre selectarea de noi membri conform guvernanței corporative, cuvântul a fost luat de șefa AMEPIP, Anișoara Ulcelușe, cea care a venit alături de Oana Petrescu, vicepreședinte al Agenției, dar și de Cătălin Renghea, purtător de cuvânt al instituției e coordonatorul național al procesului de selecție pentru membrii CA-urilor din întreprinderile publice.

Potrivit președintei Ulcelușe, Primăria Capitalei a vizat din start un proces cu „o anvergură foarte mare”, în condițiile în care a vorbit de faptul că prin procesul de selecție vor fi 50 de membri cu mandat întreg, pe patru ani. De altfel, aceasta a menționat faptul că prin demersul Primăriei are loc punerea umărului la îndeplinirea Țintei 442 din PNRR referitoare la diminuarea numărului de conduceri provizorii.

Prezența AMEPIP a fost justificată prin faptul că e organismul principal care supraveghează tot demersul pentru aplicarea OUG referitoare la guvernanța corporativă.

Proces tergiversat

Primarul general, Ciprian Ciucu, a precizat că ar fi trebuit să fie de doi-trei ani conduceri profesioniste, însă demersul a fost tergiversat.

„E un proces care a început de trei sau doi ani și nu a fost finalizat. Sper să fie închis în următoarele luni. Faptul că se votează astăzi înseamnă că demarăm procesul. Avem nevoie de companii municipale conduse de profesioniști, selectați în mod transparent” a precizat Ciucu.

Edilul a subliniat și de ce unele dintre aceste companii nu pot fi închise. Conform primarului, pentru acestera trebuie un studiu de oportunitate referitor la închidere și văzut ce anume pui în loc, fiind dat exemplul Companiei de Iluminat Public.

Controverse privind cine e șeful

Una dintre cele mai aprinse dezbateri a fost legată de cine e șeful acestui proces, cei mai insistenți fiind Hazam Kansou, consilier PSD și secretar general al organizației la nivelul Bucureștiului, Bogdan Jelea, președintele de ședință, reprezentant al PUSL și Ovidiu Zară, consilier general al AUR.

Ciucu a pasat clarificarea situației la Cătălin Renghea, responsabil direct de procesul de selecție pentru întreprinderile publice din România la nivel național, pentru a spune dacă e nevoie de vreun amendament pentru clarificarea situației.

„Consiliul general al Municipiului București e autoritatea publică tutelară (APT), pentru companiile din subordinea CMGB, iar cel care e conducătorul APT e primarul general”, a precizat Renghea.

„Suntem într-o perioadă de îndeplinire a Țintei 442. E o prioritate și pentru dumneavoastră. Nu mai putem numi conduceri provizorii din punct de vedere legal la companiile municipale, ceea ce înseamnă un risc de blocare”, a completat reprezentantul AMEPIP, care a subliniat că instituția va colabora îndeaproape cu Primăria București pentru procedura de selecție și nominalizare.

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