Coreea de Nord a lansat mai multe rachete balistice spre Marea Japoniei după ce Seulul a testat o armă hipersonică

Coreea de Nord a lansat mai multe rachete balistice către Marea Japoniei, a anunțat armata sud-coreeană. Noua rundă de lansări accentuează tensiunile militare din Peninsula Coreeană, survenind la scurt timp după ce Seulul a efectuat un test cu o armă hipersonică de producție proprie, relatează agenția Reuters.

Proiectilele au fost detectate de Statul Major interarme sud-coreean în jurul orei locale 09:20 (00:20 GMT), fiind trase din regiunea capitalei Phenian spre Marea de Est, denumirea utilizată de Coreea de Sud pentru Marea Japoniei. Armata sud-coreeană, care raportase inițial un „proiectil neidentificat”, a precizat că a intensificat măsurile de supraveghere și vigilență în eventualitatea unor noi lansări.

Testul Seulului și răspunsul Phenianului

Acțiunea militară a Phenianului vine după ce Coreea de Sud a testat un vehicul de glisare hipersonic (HGV), prima armă de acest tip dezvoltată pe teritoriul național. Echipamentele de tip HGV sunt purtate în atmosfera superioară cu ajutorul unor propulsoare de rachetă, de unde coboară spre țintă la viteze de cel puțin cinci ori mai mari decât viteza sunetului.

Testul efectuat de Seul a fost, la rândul său, o reacție la o lansare anterioară a nord-coreenilor, care au testat o rachetă hipersonică cu rază medie de acțiune dotată, potrivit Phenianului, cu inteligență artificială.

Sora liderului nord-coreean, Kim Yo Jong, susținea că racheta dezvoltată de Nord este capabilă să își modifice traiectoria de zbor la altitudini joase și că „nu există nicio modalitate de a evita atacul acestui tip de rachetă”. În paralel, liderul Kim Jong Un afirma că nicio altă țară din lume nu va avea acces la o asemenea tehnologie timp de cel puțin câțiva ani.

Dispute diplomatice și incidente în Zona Demilitarizată

Lansările de rachete au loc pe fondul unei crize diplomatice declanșate la sfârșitul lunii septembrie între cele două state, aflate tehnic în stare de război încă din perioada 1950-1953. Tensiunile au escaladat după ce explozia unor mine în Zona Demilitarizată (DMZ) a rănit trei soldați sud-coreeni.