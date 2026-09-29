Ministrul apărării de la Seul a acuzat marți regimul de la Phenian de „încălcarea armistițiului” în urma exploziei unor mine în zona demilitarizată dintre Coreea de Sud și Coreea de Nord, relatează AFP.

Trei ofițeri sud-coreeni au fost răniți în urma exploziei a două mine în zona demilitarizată, pe 21 septembrie. Unul dintre ei și-a pierdut un picior.

Coreea de Sud avertizează că va răspunde incidentului din zona demilitarizată

Coreea de Sud a efectuat o anchetă, iar rezultatele arată că minele respective fuseseră amplasate de Coreea de Nord. „Este vorba despre o încălcare clară a acordului de armistițiu, și dat fiind faptul că Coreea de Nord poartă responsabilitatea, vom lua măsurile care se impun”, a declarat ministrul sud-coreean al apărării Kang Shin-chul în timpul unei audieri parlamentare.

În absența unui tratat de pace după războiul din 1950-1953, Coreea de Sud și Coreea de Nord sunt, din punct de vedere tehnic, în război.

Kang Shin-chul a explicat că exploziile s-au produs în timpul unei operațiuni desfășurate de Coreea de Sud în comun cu Comandamentul Națiunilor Unite (UNC) pentru a verifica suspiciunile Seulului precum că Phenianul ar fi amplasat ilegal mine în zonă. O a treia mină a fost descoperită ulterior în apropierea locului exploziei.

Armata sud-coreeană „dispune de o gamă largă de măsuri necesare și le vom implementa în etape” pentru a răspunde acestui incident, a subliniat ministrul apărării de la Seul, fără a intra în detalii.

Kim Jong-un nu mai vrea o reunificare pașnică

Exploziile de mine au cauzat deja fricțiuni între Coreea de Sud democratică și Coreea de Nord comunistă. În 2015, doi soldați sud-coreeni au fost grav răniți după ce o mină terestră a explodat în partea de sud a zonei demilitarizate. Unul dintre ei și-a pierdut ambele picioare. Incidentul de atunci a determinat Coreea de Sud să reia emisiunile prin difuzoare de-a lungul frontierei cu Coreea de Nord.

De când dictatorul nord-coreean Kim Jong-un a renunțat oficial la orice posibilitate de reunificare pașnică, la sfârșitul anului 2023, armata regimului de la Phenian a amplasat noi mine și a construit noi fortificații la granița cu Coreea de Sud.

Phenianul susține că se confruntă cu o amenințare militară „fără precedent”

Separat de acest incident, Ministerul Externe de la Phenian a difuzat marți un comunicat în care critică acordul pe care Statele Unite l-au dat Coreei de Sud ca să dețină submarine cu propulsie nucleară. Acest lucru „adaugă un nou element de instabilitate în mediul de securitate al regiunii Asia-Pacific”, susține Phenianul, potrivit agenției de presă EFE, preluată de Agerpres.

Coreea de Nord se confruntă cu o amenințare militară „fără precedent” condusă de Statele Unite, alături de aliatele acestora, Japonia și Coreea de Sud, a susținut luni în fața Adunării Generale a ONU viceministrul nord-coreean de externe Kim Son-gyong.